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Организаторы «Одаренность без границ» подвели итоги фестиваля

Главная Общество
Красноярск
15:00 28 Декабря 2021
конкурс, красноярск, общество, молодежь
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В последнюю неделю уходящего года все подводят итоги. Фестиваль «Одаренность без границ» не исключение. 

Молодежный фестиваль проводят в Кировском районе Красноярска с 2018 года по 7 номинациям: общественное призвание, высокие достижения в области учебной и исследовательской деятельности, музыкально-инструментальное искусство, вокальное творчество, хореографическое искусство, художественное слово, Кировский район через объектив.

В этом году на районном фестивале творческой молодёжи выбрали четырех победителей в номинации  «Высокие достижения в области учебной и исследовательской деятельности». Лауреаты I, II, III степеней – из Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий. Победитель – Шахдиёр Мунавваров имеет множество дипломов и наград в различных олимпиадах. 

Всего в этом году на молодежный фестиваль подали более 100 заявок, 46 участников наградили дипломами лауреатов I, II, III степеней и памятными призами.

Больше всего заявок пришлось на номинацию «Вокальное творчество». На смотр конкурсной комиссии видеоролики представили 15 вокалистов. Ярким выступлением в этой номинации стала ария Деспины «In uomini...» из оперы «Так поступают все» В. А. Моцарта. Артистка хора Красноярского музыкального театра Наталия Мананникова стала лауреатом I степени.

Еще одной лидирующей номинацией стала «Музыкально-инструментальное искусство». Среди участников районного фестиваля конкурсная комиссия особо отметила фортепианный дуэт Александра Полякова и Ярославы Шапошниковой из Детской музыкальной школы № 4 им. Д.А. Хворостовского. Они стали лауреатами I степени.

Руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин, отметил, что фестиваль  позволяет выявить талантливую молодёжь, создать условия для развития творческих способностей и оказать поддержку молодежи Кировского района

Фото: ©admkrsk

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