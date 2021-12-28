Организаторы «Одаренность без границ» подвели итоги фестиваля

В последнюю неделю уходящего года все подводят итоги. Фестиваль «Одаренность без границ» не исключение.

Молодежный фестиваль проводят в Кировском районе Красноярска с 2018 года по 7 номинациям: общественное призвание, высокие достижения в области учебной и исследовательской деятельности, музыкально-инструментальное искусство, вокальное творчество, хореографическое искусство, художественное слово, Кировский район через объектив.

В этом году на районном фестивале творческой молодёжи выбрали четырех победителей в номинации «Высокие достижения в области учебной и исследовательской деятельности». Лауреаты I, II, III степеней – из Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий. Победитель – Шахдиёр Мунавваров имеет множество дипломов и наград в различных олимпиадах.

Всего в этом году на молодежный фестиваль подали более 100 заявок, 46 участников наградили дипломами лауреатов I, II, III степеней и памятными призами.

Больше всего заявок пришлось на номинацию «Вокальное творчество». На смотр конкурсной комиссии видеоролики представили 15 вокалистов. Ярким выступлением в этой номинации стала ария Деспины «In uomini...» из оперы «Так поступают все» В. А. Моцарта. Артистка хора Красноярского музыкального театра Наталия Мананникова стала лауреатом I степени.

Еще одной лидирующей номинацией стала «Музыкально-инструментальное искусство». Среди участников районного фестиваля конкурсная комиссия особо отметила фортепианный дуэт Александра Полякова и Ярославы Шапошниковой из Детской музыкальной школы № 4 им. Д.А. Хворостовского. Они стали лауреатами I степени.

Руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин, отметил, что фестиваль позволяет выявить талантливую молодёжь, создать условия для развития творческих способностей и оказать поддержку молодежи Кировского района

Фото: ©admkrsk