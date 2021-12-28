Ледовый корт открыли в посёлке Большая Мурта

Под Новый год все получают подарки. Жители поселка Большая Мурта не исключение. В центре поселка появилась крытая ледовая площадка. Теперь жители смогут активного провести праздничные дни.

Спортивный объект построили всего за полгода: его строительство началось в июне 2021 года. Общая стоимость проекта вышла 21 млн 727 тысяч рулей. Большая часть средств выделена из краевого бюджета в рамках субсидии на устройство крытых тентовых сооружений.

На катке будут проходить занятия по хоккею, как для детей, так и для взрослых, а также будут организованы массовые катания на коньках. До этого в селе был только открытый каток. Самое важно - площадка будет открыта и ее могут пользоваться круглогодично. Когда наступит тепло время года на площадке будут проходить тренировки по мини-футболу.

Напомним, что в этом году в Большемуртинском районе в селе Юксеево и поселке Раздольное открыли современные комплексные площадки для подвижных игр, а в самой Большой Мурте установили новые футбольные трибуны. Всего в рамках краевых субсидий в этом году на развитие спорта район получил из бюджета края более 26 млн рублей.

Фото: ©kraysport