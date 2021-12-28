Инспекторы ДПС задержали пьяную автолюбительницу без прав

В поселке Курагино инспекторам ДПС удалось задержать молодую автолюбительницу, которая разъезжала по ночным дорогам без водительского удостоверения. При осмотре полицейские также заподозрили, что женщина находится в нетрезвом виде. Однако она отказалась проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Добавим, что за 2021 году девушка уже привлекалась к административной ответственности дважды за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: ©РИА новости / Павел Бедняков