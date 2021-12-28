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Красноярск встал в 8-балльные пробки перед Новым годом

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Красноярск
14:27 28 Декабря 2021
красноярск, пробки
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28 декабря Красноярск встал в 8-балльные пробки. Похоже, что это связано с подготовкой к Новому году: все стараются доделать все дела, поздравить коллег и купить подарки и еду. По прогнозам к вечеру ситуация может ухудшиться – пробки достигнут 9 баллов.

Вносит коррективы и снегопад. Городские службы, чтобы не ухудшать ситуацию, чистят снег на тротуарах и пешеходных зонах.

Особенно сложная ситуация складывается на левом берегу: серьёзные пробки на улице Караульной, Шахтеров, Авиаторов, 9 Мая, Северном шоссе.

Красноярск встал в 8-балльные пробки перед Новым годом

Фото: © gornovosti.ru

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