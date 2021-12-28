Итоги конкурса «Самый благоустроенный район» подвели в Центральном районе

Подходит к концу зимний этап конкурса «Самый благоустроенный район», и в Центральном районе уже подводят итоги. Среди участников выбрали лучшие зимние дворы, витрины и территории предприятий и офисов.

Сразу два двора из жилого района Покровский заняли призовые места. В этих местах сотрудники управляющих организаций нарядили ёлки и развесили гирлянды, чтобы подарить жителям праздничное настроение. А на ул. Сурикова, 17 украсили также качели и беседку.

Также в Центральном районе внимание привлекают два симпатичных снеговика, елка и яркие гирлянды на пр. Мира, 70. Недалеко от них на пр. Мира, 75 расположились светящиеся фигуры оленей, а на пр. Мира, 52 нарядили живую ель у входа.

Однако самая интересная борьба развернулась за звание «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг». Ресторан итальянской кухни «Cremeria A.ROMA» дополнил оформление прошлого года подсвеченной гирляндами стеной, владельцы академии цветов «BOTANIKA» выбрали темой оформления сказку «Щелкунчик и Мышиный король», а магазин «Город ремёсел» оформил витрину в сказочных белых тонах.

Руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский, уверен, что в этом году участники конкурса превзошли сами себя. Также он поблагодарил неравнодушных предпринимателей и управляющие организации Центрального района за праздничное настроение, которое они дарят красноярцам и гостям города.

Фото: ©admkrsk