Соревнования «Огни большого города» завершились в Красноярске

Соревнования по танцевальному спорту «Огни большого города» завершились в Красноярском крае. В этом году в турнире участвовало 230 пар из разных регионов страны.

Как и в предыдущие года танцоры выступали в двоеборье: европейской и латиноамериканской программах. Среди участников были дети от 7 лет и старше, юноши и девушки, юниоры и юниорки, а также взрослые спортсмены от 19 лет.

В направлении «Стандарт» среди взрослых и молодежи категории А, золото взяли красноярские участники Константин Тюрин и Александра Кантарева. На втором месте также красноярцы Дмитрий Овчаренко и Мария Скокова. Третье забрал ачинский дуэт Александр Тычинин и Александра Киселёва. В направлении «Латина» той же категории тройку лидеров представили красноярцы. Золото – Алексей Ященко и Александра Колоскова, серебро – Дмитрий Овчаренко и Мария Скокова, бронза – Денис Кутищев и Полина Смирнова.

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