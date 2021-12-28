28 декабря
Красноярск
погода -8 °C
73.23
 
€ 82.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Соревнования «Огни большого города» завершились в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
13:35 28 Декабря 2021
общество, красноярск, соревнования, танцы
версия для печати Ico_print

Соревнования по танцевальному спорту «Огни большого города» завершились в Красноярском крае. В этом году в турнире участвовало 230 пар из разных регионов страны.

Как и в предыдущие года танцоры  выступали в двоеборье: европейской и латиноамериканской программах. Среди участников были дети от 7 лет и старше, юноши и девушки, юниоры и юниорки, а также взрослые спортсмены от 19 лет.

В направлении  «Стандарт» среди взрослых и молодежи категории А, золото взяли красноярские участники Константин Тюрин и Александра Кантарева. На втором месте также красноярцы Дмитрий Овчаренко и Мария Скокова. Третье забрал ачинский дуэт Александр Тычинин и Александра Киселёва. В направлении «Латина» той же категории тройку лидеров представили красноярцы. Золото – Алексей Ященко и Александра Колоскова, серебро – Дмитрий Овчаренко и Мария Скокова, бронза – Денис Кутищев и Полина Смирнова.

Фото: ©kraysport

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Инспекторы ДПС задержали пьяную автолюбительницу без прав

Инспекторы ДПС задержали пьяную автолюбительницу без прав

28 Декабря 2021 г.
В этом году девушка уже дважды садилась за руль в состоянии опьянения
Новости Красноярска: Итоги конкурса «Самый благоустроенный район» подвели в Центральном районе

Итоги конкурса «Самый благоустроенный район» подвели в Центральном районе

28 Декабря 2021 г.
На участие в конкурсе было подано более 60 заявок
Новости Красноярска: Красноярская компания выиграла тендер на проектирование постов весогабаритного контроля за 1 копейку

Красноярская компания выиграла тендер на проектирование постов весогабаритного контроля за 1 копейку

28 Декабря 2021 г.
Обязательства выполнены не были
Новости Красноярска: Алексей Шувалов стал первым заместителем главы Красноярска

Алексей Шувалов стал первым заместителем главы Красноярска

28 Декабря 2021 г.
Его предшественник Алексей Давыдов покинул должность по собственному желанию
Новости Красноярска: В первый новогодний рейс по маршрутам Красноярска отправился электропоезд КрасЖД, украшенный праздничной иллюминацией

В первый новогодний рейс по маршрутам Красноярска отправился электропоезд КрасЖД, украшенный праздничной иллюминацией

28 Декабря 2021 г.
Символический старт рейсу дал железнодорожный Дед Мороз
Новости Красноярска: «КрасАвиа» поздравила 300-тысячного пассажира авиакомпании

«КрасАвиа» поздравила 300-тысячного пассажира авиакомпании

28 Декабря 2021 г.
Во время регистрации на рейс заиграла скрипка
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Общественная палата Красноярска обновила состав

Общественная палата Красноярска обновила состав

23 Декабря 2021 г.
Предыдущий состав прекратил свои полномочия 20 декабря
Новости Красноярска: Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

23 Декабря 2021 г.
В 15:00 Железнодорожный районный суд изберёт ему меру пресечения
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru