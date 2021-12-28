Красноярская компания выиграла тендер на проектирование постов весогабаритного контроля за 1 копейку

В Красноярске заключили госконтракт за 1 копейку. Речь идёт о тендере на проектирование постов весогабаритного контроля. Заказчиком выступил КрУДор, а подрядчиком – компания «Лаборатория цифрового зрения». Компания производит комплексы фотофиксации нарушений ПДД, которые часто используют на дорогах края.

Учитывая цену, за которую «Лаборатория» обязалась выполнить поставленную задачу, обязательства выполнены не были. В январе прошлого года КрУДор потребовал от подрядчика выплатить штраф в одну тысячу рублей. Претензия также была проигнорирована, сообщает «Деловой Квартал».

Обычно в таких случаях подрядчиков заносят в список недобросовестных поставщиков (РНП), но в этом случае крУДор так делать не стал. Претензий от УФАС по Красноярскому краю от контролирующих органов также не имеется.

«ДК» пишет, подобный контракт помог КрУДору, ООО «ЛЦЗ» и ООО «Дорожные мониторинговые системы» выполнить многомиллионный проект весогабаритного контроля в крае без какой-либо конкуренции.

В прошлом году ООО «Дорожные мониторинговые системы», которое находится в теснейших связях с ООО «ЛЦЗ», без конкуренции стало победителем закупки КрУДора уже на «Выполнение всего комплекса работ по приобретению и установке поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств в целях дооснащения автомобильной дороги Канск-Абан-Богучаны в Богучанском районе». Сумма контракта – 64,7 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев