Алексей Шувалов стал первым заместителем главы Красноярска

У главы Красноярска Сергея Ерёмина появился новый первый заместитель. Им стал Алексей Шувалов. Его предшественник Алексей Давыдов покинул должность по собственному желанию 27 декабря.

Шувалов закончил факультет юриспруденции. Работал в прокуратуре и следственном комитете, а с июля 2020 года стал заместителем Сергея Еремина и руководителем департамента общественной безопасности.

Как сообщили в администрации, на новой должности он будет курировать департаменты социального развития, информационной политики, общественной безопасности, муниципального заказа, главы города, а также ряда управлений, в том числе кадровой политики, управление делами, учета и реализации жилищной политики и юридическое управление.

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