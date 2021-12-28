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В первый новогодний рейс по маршрутам Красноярска отправился электропоезд КрасЖД, украшенный праздничной иллюминацией

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Красноярск
12:02 28 Декабря 2021
поезда, железные дороги, новый год, праздник
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Городская электричка, украшенная новогодней иллюминацией, отправилась с железнодорожного вокзала станции Красноярск в первый праздничный рейс по маршруту Красноярск – Дивногорск.

Символический старт рейсу дал железнодорожный Дед Мороз. Вместе со Снегурочкой и другими сказочными персонажами он поздравил пассажиров с наступающим Новым годом.

В первый новогодний рейс по маршрутам Красноярска отправился электропоезд КрасЖД, украшенный праздничной иллюминацией

Необычная новогодняя электричка – подарок жителям и гостям столицы края. Впервые проект был реализован красноярскими железнодорожниками в 2018 году. Светящийся поезд очень понравился красноярцам. С тех пор Красноярская железная дорога организует новогодние рейсы в праздничные дни, создавая хорошее настроение пассажирам.

Отметим, что спрос на проезд в городских электропоездах растет из года в год. Так, в сравнении с прошлым годом количество пассажиров железнодорожных маршрутов Красноярска увеличилось на 25%, на Дивногорском направлении – почти на 40%. 

В первый новогодний рейс по маршрутам Красноярска отправился электропоезд КрасЖД, украшенный праздничной иллюминацией

Светящаяся городская электричка будет курсировать в предпраздничные дни и в период новогодних каникул. Утром в будние дни отправление новогодней электрички с железнодорожного вокзала Красноярска в 05:28, 06:35. Маршрут проходит через станции Бугач, Базаиха, Зыково. В вечернее время – из Дивногорска в 16:20 и в 17:28 из Красноярска до станции Красноярск Северный.

Подробное расписание  – в официальных аккаунтах Красноярской железной дороги в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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