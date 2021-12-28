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«КрасАвиа» поздравила 300-тысячного пассажира авиакомпании

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Красноярск
11:57 28 Декабря 2021
красноярск, авиаперевозки
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Авиакомпания «КрасАвиа» поздравила 300-тысячного пассажира. Жительница посёлка Тура Дарья Килина совершила шестой перелёт в 2021 году, в этот раз она возвращалась с друзьями из краевого центра домой и совсем не ожидала стать центром событий в аэропорту.

Во время регистрации на рейс заиграла скрипка, а после Дарье вручили подарки от авиаперевозчика и от международного аэропорта Красноярск.

«Конечно было бы здорово чествовать миллионного пассажира, но я уверяю вас, скоро мы и до этого доживем! У нас очень большой потенциал развития, так как наш край нуждается в быстрых воздушных коммуникациях и в увеличении пассажирских авиаперевозок. В текущем году «КрасАвиа» заметно изменилась. Обновлены флот и сервис, расширилась география полетов… и все это мы делаем для людей! Надеюсь, что они это почувствовали, все эти изменения в компании, уют и комфорт на борту. Для нас, самое приятное - видеть глаза пассажиров, которые излучают понимание и благодарность.» - прокомментировал, вручая подарок, генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Юрьевич Егоров.

В 2021 году у авиакомпании существенно выросло количество регулярных рейсов, как по Красноярскому краю, так и между регионами, в первую очередь, благодаря обновлению парка воздушных судов. В дальнейших планах, в 5-летней перспективе – стать ведущим региональным перевозчиком в Сибирском федеральном округе.

Фото: КрасАвиа
Общество / НОВОСТИ
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