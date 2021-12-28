Итоги конкурса социальных проектов подвел «Норникель»

«Норникель» поддержит 114 общественно полезных инициатив. Грантовый фонд составил 154 млн руб. Проекты из Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, а также Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края и Мончегорска и Печенгского района Мурманской области будут реализованы в 2022–2023 гг.

Отметим, что самыми популярными номинациями конкурса в этом году стали «Полюс возрождения», «Полюс будущего» и «Полюс добра». Инициативы победителей конкурса охватывают разнообразные проявления общественной жизни в регионах. Среди них – создание арт-центров и первые профориентационные пробы для школьников, инклюзивный мюзикл с участием горожан и музейные программы с виртуальной реальностью, а также проведение экологических акций и открытие новых туристических маршрутов.

- Трендом этого года стала ориентация на взаимовыгодное региональное и межрегиональное партнерство среди заявителей конкурса — отмечает директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин. – Пандемийные ограничения и новая реальность стали импульсом для усиления сотрудничества внутри некоммерческого сектора. Только совместными усилиями и объединением ресурсов можно достичь значимых результатов и социальных эффектов.

Определяя победителей, федеральные и региональные эксперты конкурса руководствовались критериями актуальности и проработанности проблематики проекта, наличия проектной логики. Оценивали эксперты социальный эффект проектной работы заявителей. Кстати, в этом году впервые организации-участники учитывали в бюджете и календарном плане процесс мониторинга и оценки воздействия проекта на целевую аудиторию.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. За это время на конкурс было подано 2 885 заявок, из которых было поддержано 749 проектов на сумму 822,5 млн руб.