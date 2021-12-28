«Верхнечонскнефтегаз» увеличивает запасы углеводородов

Добывающий актив «Роснефти» «Верхнечонскнефтегаз» по результатам геолого-разведочных работ на Верхнечонском месторождении в Иркутской области восполнил запасы на 1,6 млн тонн нефти и 408 млн м3 газа.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022». Компания намерена восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

- На Верхнечонском месторождении есть мощности, чтобы подготовить и транспортировать нефть. Поскольку лицензионные участки Северо-Даниловского месторождения находятся неподалеку, можно совместно использовать всю существующую инфраструктуру и оборудование. А также объединять участки и получать значительный синергетический эффект, - поясняет заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО «ВЧНГ» Вадим Цукер.

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших в Восточной Сибири, к тому же, с одной из самой низкой себестоимостью добычи в стране. Недавно специалисты «Верхнечонскнефтегаза» открыли здесь новую автоматическую метеорологическую станцию. Установленное на станции оборудование передает точную и подробную информацию о текущем состоянии погоды в непосредственной близости от вертолетной площадки месторождения. Показания приборов поступают в Иркутский филиал «Росгидромета», где синоптики обрабатывают данные и учитывают их при составлении прогнозов погоды для участников авиасообщения. Более точные прогнозы будут способствовать повышению безопасности полетов, в том числе в труднодоступных и отдаленных территориях севера Иркутской области. Ежемесячно в пределах лицензионных участков, эксплуатируемых ВЧНГ, выполняется более 20 вертолётных рейсов.



Справка:

«Роснефть» одна из первых среди нефтяных компаний применила кластерный метод освоения месторождений, который был опробован на Ванкорской группе на севере Красноярского края и тиражирован на Эргинский кластер в Югре. Сейчас АО «ВЧНГ» в качестве оператора работ ООО «АнгараНефть»(совместного предприятия «Роснефти» и «Эквинор») выполняет работы в Катангском районе на севере Приангарья(освоение Даниловского кластера). По данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2021 года, Извлекаемые запасы нефти и газового конденсата на месторождениях Даниловского кластера по категории С1+С2, оцениваются порядка 340 млн тонн.

Фото: ©Евгений Козырев