28 декабря
Красноярск
погода -14 °C
73.23
 
€ 82.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Верхнечонскнефтегаз» увеличивает запасы углеводородов

Главная Общество
Красноярск
09:37 28 Декабря 2021
экология, нефть, общество, стратегия
версия для печати Ico_print

Добывающий актив «Роснефти» «Верхнечонскнефтегаз» по результатам геолого-разведочных работ на Верхнечонском месторождении в Иркутской области восполнил запасы на 1,6 млн тонн нефти и 408 млн м3 газа. 

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022». Компания намерена восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

           - На Верхнечонском месторождении есть мощности, чтобы подготовить и транспортировать нефть. Поскольку лицензионные участки Северо-Даниловского месторождения находятся неподалеку, можно совместно использовать всю существующую инфраструктуру и оборудование. А также объединять участки и получать значительный синергетический эффект, - поясняет заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО «ВЧНГ» Вадим Цукер.

 Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших в Восточной Сибири, к тому же, с одной из самой низкой себестоимостью добычи в стране. Недавно специалисты «Верхнечонскнефтегаза» открыли здесь новую автоматическую метеорологическую станцию. Установленное на станции оборудование передает точную и подробную информацию о текущем состоянии погоды в непосредственной близости от вертолетной площадки месторождения. Показания приборов поступают в Иркутский филиал «Росгидромета», где синоптики обрабатывают данные и учитывают их при составлении прогнозов погоды для участников авиасообщения. Более точные прогнозы будут способствовать повышению безопасности полетов, в том числе в труднодоступных и отдаленных территориях севера Иркутской области. Ежемесячно в пределах лицензионных участков, эксплуатируемых ВЧНГ, выполняется более 20 вертолётных рейсов. 

«Верхнечонскнефтегаз» увеличивает запасы углеводородов

 
Справка:

«Роснефть» одна из первых среди нефтяных компаний применила кластерный метод освоения месторождений, который был опробован на Ванкорской группе на севере Красноярского края и тиражирован на Эргинский кластер в Югре. Сейчас АО «ВЧНГ» в качестве оператора работ ООО «АнгараНефть»(совместного предприятия «Роснефти» и «Эквинор») выполняет работы в Катангском районе на севере Приангарья(освоение Даниловского кластера). По данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2021 года, Извлекаемые запасы нефти и газового конденсата на месторождениях Даниловского кластера по категории С1+С2, оцениваются порядка 340 млн тонн.

Фото: ©Евгений  Козырев

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Альфа-Банк открыл пятый phygital-офис в Красноярске

Альфа-Банк открыл пятый phygital-офис в Красноярске

28 Декабря 2021 г.
Офис нового поколения расположился по ул. Горького,10
Новости Красноярска: Режим «чёрного неба» продлен в Красноярске до 29 декабря

Режим «чёрного неба» продлен в Красноярске до 29 декабря

27 Декабря 2021 г.
Ранее сообщалось, что НМУ продлится до понедельника
Новости Красноярска: В 2022 году Банк России начнёт контролировать все переводы между россиянами

В 2022 году Банк России начнёт контролировать все переводы между россиянами

27 Декабря 2021 г.
Под контроль попадут данные о входящих и исходящих платежах между счетами
Новости Красноярска: Глава Красноярского края призвал жителей привиться от коронавируса во время зимних праздников

Глава Красноярского края призвал жителей привиться от коронавируса во время зимних праздников

27 Декабря 2021 г.
сейчас сформирован достаточный запас вакцины
Новости Красноярска: Три несанкционированные свалки ликвидируют в принудительном порядке

Три несанкционированные свалки ликвидируют в принудительном порядке

27 Декабря 2021 г.
Свалки были из отходов лесопиления
Новости Красноярска: В Красноярске появилась туристическая полиция на снегоходах

В Красноярске появилась туристическая полиция на снегоходах

27 Декабря 2021 г.
Полицейские помогут отдыхающим решать различные вопросы
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

23 Декабря 2021 г.
В 15:00 Железнодорожный районный суд изберёт ему меру пресечения
Новости Красноярска: Общественная палата Красноярска обновила состав

Общественная палата Красноярска обновила состав

23 Декабря 2021 г.
Предыдущий состав прекратил свои полномочия 20 декабря
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

23 Декабря 2021 г.
Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru