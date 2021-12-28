Альфа-Банк открыл пятый phygital-офис в Красноярске

В Красноярске открылся пятый phygital-офис Альфа-Банка, где клиенты не стоят в очередях, но не спешат уходить из отделения банка. Офис нового поколения расположился по ул. Горького,10 и уже принимает первых клиентов.

Phygital-офис подразумевает сочетание цифровых каналов с физическими. Работа таких отделений строится на суперсовременных технологиях, где финансы полностью защищены, а ориентироваться в мире банковских услуг клиенту просто и понятно. И, конечно же, подход сотрудников – приветливый и профессиональный.

Региональный управляющий Альфа-Банка в Красноярске Юрий Гришаев отметил, что этот год для красноярского подразделения банка был очень успешным. За 10 месяцев 2021 года в Красноярске открыто уже пять phygital -офисов. Кстати, открытие пятого совпало с юбилеем - ровно в этот же день 21 декабря 2000 года Альфа-Банк появился в Красноярске.



На открытие нового офиса пришло много клиентов, которые пользуются продуктами Альфа-Банка на протяжении многих лет. Впрочем, даже среди постоянных клиентов были те, кто увидел работу phygital -офиса впервые. И этот формат сразу пришелся им по душе.

- Я работаю в финансовой сфере, наша компания является клиентом Альфа–Банка уже семь лет, – рассказывает Юлия Семенюк. - Пользовалась многими продуктами, хочу отметить очень удобное мобильное предложение и, конечно же, новые офисы - таких просто нет больше ни в одной финансовой организации!

Клиенты банка отмечают удобное обслуживание как для юридических, так и для физических лиц. В офисах Альфа-Банка можно провести любую финансовую операцию и открыть банковский продукт. Причем, не смотря на то, что мы живем в век гаджетов и новый phygital -офис готов предложить клиентам самые современные решения, здесь сохранили контакт сотрудников с посетителями. Ведь ни одна техника не ответит на ваш вопрос также развернуто, как это может сделать сотрудник банка.

- В период пандемии многие клиенты пришли к нам именно через онлайн. Мы нарастили онлайн продажи и курьерскую службу. Теперь наши клиенты могут, допустим, заказать кредитную карту, а сотрудник банка доставит её в этот же день, – рассказывает Юрий Гришаев.

Если говорить о флагманских проектах банка – это кредитная карта с льготным периодом 100 дней, кредит наличными по ставке от 5,5%, накопительный счёт по ставке 8,8% и несколько видов ипотечных программ со стартовой ставкой в 4,7% по семейной программе.

- У нас лучший daily banking, наших клиентов привлекает бесплатное обслуживание дебетовых карт и технологичные продукты. Кроме этого, клиенты отдают предпочтение тратам с пользой, например, кешбэк или мили за покупки по карте. Всё копится не в каких-то баллах, а в рублях, которые можно потратить на свое усмотрение, – поясняет директор розничного бизнеса Илья Куряков.

Открытие дебетовой и кредитной карты Альфа-Банка абсолютно бесплатно. Кстати, платить за первый год обслуживания кредитных карт тоже не придется. Даты пробного периода не привязаны к календарю, поэтому начать пользоваться картой можно в любое время. К примеру, вы можете взять кредитку сейчас, а воспользоваться на в любой другой месяц.



Для тех, кто хочет заняться инвестициями и создать себе дополнительный источник дохода, в Альфа-Банке существуют различные инвестиционные портфели. Можно купить акции мировых лидеров рынка и собрать индивидуальный портфель. Причем, начать инвестировать с минимальных сумм.

Фото: Альфа-Банк