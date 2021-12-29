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В 2021 от коронавируса погиб 21 медик в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
08:25 29 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, красноярск, врачи
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В 2021 году от коронавируса погиб 21 врач в Красноярском крае. Кроме этого, 2 медика после болезни получили инвалидность. Об этом рассказал депутат Заксобрания края Илья Зайцев со ссылкой на Красноярское региональное отделение ФСС.

Одним из первых, кто заразился COVID-19 на работе стал анестезиолог-реаниматолог Илья Житков. 26 июля 2020 года он перевозил больного из Северо-Енисейска, после чего его самочувствие ухудшилось. В августе Житкова не стало.

Напомним, что за сутки в регионе от коронавируса погибли 37 человек. Всего же с начала пандемии – 8 507.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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