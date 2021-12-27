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Режим «чёрного неба» продлен в Красноярске до 29 декабря

Главная Общество
Красноярск
20:25 27 Декабря 2021
красноярск, воздух, загрязнение
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Режим НМУ в Красноярске продлили до 29 декабря. По данным метеорологов, качество воздуха в краевой столице оставляет желать лучшего: превышение загрязняющих веществ зарегистрировано сразу по нескольким компонентам, включая оксид углерода, аммиак, оксид азота и сероводород.

Отметим, что 25 декабря Роспотребнадзор сообщил, что режим «черного неба» продлится до понедельника, 27 декабря. 

Напомним, что в последний раз режим НМУ в Красноярске вводили две недели назад, а до этого – в октябре.

Фото: dela.ru

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