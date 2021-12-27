В 2022 году в Красноярске откроется первый Центр компетенций для молодых предпринимателей

Во время заключительного Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства, глава города Сергей Ерёмин заявил о создании Центра компетенций для молодых предпринимателей.

Идея подобной площадки прозвучала от старшеклассников города в рамках проекта «За партой с мэром». Напомним, что молодые ребята, начиная уже с 14 лет, могут зарегистрировать ИП или стать «самозанятым».

Директор городского Центра содействия малому и среднему предпринимательству Павел Боргояков отметил, что в этом году в их учреждение обратилось почти 250 ребят в возрасте до 18 лет, а это – около 12% от общего количества консультирующихся.

«У нас сегодня учатся в старших классах школ, в среднеспециальных и высших учебных заведениях более 90 тысяч ребят. По оценкам экспертов, 20% респондентов среди этой категории пробуют заниматься бизнесом и у 4% получается. Это почти 4 тысячи потенциальных успешных бизнесменов среди молодёжи. В уходящем году работа с партнёрами и предприимчивыми ребятами показала, что проекты, которые школьники мечтают довести до монетизации, невероятно круты», – сказал Павел Боргояков.

Новый Центр компетенций для молодых будет оказывать помощь инициативным ребятам в возрасте от 14 до 18 лет, чаще всего нуждающимся в советах о том, как начать собственное дело, привлечь ресурсы в проект и сделать отчётность в налоговые и внебюджетные фонды.

Глава города напомнил, что чуть больше года назад Красноярск стал первым в России городом, где был открыт Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив.

«В результате за год работы в него обратилась каждая десятая некоммерческая организация, на социальные проекты было привлечено около 90 млн рублей. Эту работу необходимо продолжить, но при этом выходить на новый уровень поддержки молодых горожан, которые горят своими идеями, пробуют новое, но не имеют опыта создания и ведения бизнеса», – подчеркнул мэр Сергей Ерёмин.

Ещё одной темой, поднятой во время Координационного совета, стали методические рекомендации к размещению нестационарных точек торговли​. Документ утвердили 20 декабря, увидеть его можно на сайте мэрии.

В нём подробно описываться, как должны выглядеть павильоны, киоски, автостоянки, летние кафе, размещаемые на территории города. Документ носит рекомендательный характер.

Участники Координационного совета отметили, что за последние четыре года в Красноярске всё больше предпринимателей уделяют внимание эстетике своих временных сооружений. В новой городской стилистике построен ряд павильонных комплексов в разных районах Красноярска. А методические рекомендации станут для предпринимателей своеобразной подсказкой, поскольку содержат в себе подробное описание пространственного размещения, художественного оформления, архитектурной подсветки и других характеристик объектов.​