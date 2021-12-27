Глава Красноярского края призвал жителей привиться от коронавируса во время зимних праздников

27 декабря во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, глава Красноярского края призвал жителей края вакцинироваться от коронавируса во время зимних праздников.

По словам Александра Усса, сейчас сформирован достаточный запас вакцины, поэтому прививочные пункты будут работать все праздничные дни.

«Мы постарались сделать все возможное, чтобы те люди, кто по каким-то причинам откладывали прививку, могли воспользоваться праздничными днями и позаботиться о своем здоровье, пройдя вакцинацию. Не нужно откладывать вакцинацию до середины января, воспользуйтесь выходными днями», – отметил Александр Усс.

Добавим, в поликлиниках процедурные кабинеты будут работать по графикам лечебных учреждений. Ознакомится с ними можно на официальном сайте, либо в регистратуре или на информационных стендах.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников