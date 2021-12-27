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В 2022 году Банк России начнёт контролировать все переводы между россиянами

Главная Общество
Красноярск
19:25 27 Декабря 2021
банк, красноярск, россия
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В 2022 году Банк России начнёт контролировать все переводы между физическими лицами, сообщает РБК. 

По данным издания, регулятор будет запрашивать все данные о входящих и исходящих платежах между счетами, электронными кошельками, карты на кошелёк и обратно, между оператором связи и абонентом, а также переводы через систему быстрых платежей.

Уточняется, что данные о брокерских, депозитных, кредитных, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в список не входят.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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