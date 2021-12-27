Три несанкционированные свалки ликвидируют в принудительном порядке

Сразу несколько несанкционированных свалок было обнаружено инспекторами министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Одна из свалок находится в селе Богучаны. Там лесопильное предприятие активно нарушало закон и складировало на земельном участке отходы производства. За нарушение владельцев предприятия привлекли к административной ответственности. Нарушителю также необходимо будет убрать свалку в течении трех месяцев.

Вторая свалка была обнаружен в селе Плотбище Енисейского района. На территории лесопильного предприятия инспекторы обнаружили гору опилок и горбыля на площади порядка 600 кв. м, высота достигает 13 м. В ходе проверки стало ясно, что предприниматель также пренебрегал законом и сбрасывал отходы лесопиления непосредственно на почву, при этом не оборудовав площадку временного накопления. Суд также обязал предпринимателя в течение трех месяцев ликвидировать незаконную свалку отходов лесопиления. Помимо этого до момента уборки мусора предприятию необходимо приостановить свою работу.

Третья свалка была найдена в Канске. Нарушения были выявлены на территории ООО «Гудвин». Стоит отметить, что инспекторы министерства уже проверяли эту организацию. Им также было выдано предписание, по которому предприятие должно было организовать площадку временного накопления отходов, а также вести журнал движения производственных отходов. Однако повторный осмотр показал, что не все требования были удовлетворены: площадка временного накопления отходов не соответствует требованиям СанПиНа.

Данная организация должна убрать свалку в течении двух месяцев по предписанию суда, и до момента устранения всех выявленных нарушений организация не может работать.

Фото: ©РИА новости / Григорий Сысоев