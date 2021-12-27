Возле ледовых городков будут установлены дополнительные мусорные баки

По всему Красноярску уже стоят елки и ледовые городки, которые в этом году, к сожалению, открылись без торжества из-за коронавируса. Основная часть городков и ёлок оборудованы в действующих парках и скверах города. На этих площадках изначально находятся определенное количество урн и мусорных баков, и за каждым закреплена обслуживающая организация. Однако в новогодние праздники может быть большой наплыв горожан, в связи с этим у каждого городка установят дополнительные контейнеры. Их привезут в том случае, если существующих на территории мусоросборников не будет хватать.

За чистотой и порядком на ледовых городках будут следить сотрудники администраций районов города. Уже сейчас специалисты объезжают их по несколько раз в сутки. Все вопросы по уборке мусора, очистке от снега, поддержанию фигур и горок в рабочем и безопасном состоянии решаются в оперативном порядке.

​Помимо большого количества урн некоторые городки также оборудованы туалетными кабинами. Такие кабины стоят в сквере «Каменный городок», на острове Татышев, на Ярыгинской набережной, в сквере Чернышевского​ и др.

Напомним, что у Sibnovosti.ru на прошлой неделе вышел материал о том, где можно найти елки в нашем городе.

Фото: ©РИА новости / Павел Лисицын