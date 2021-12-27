В центре Красноярска открылся алюминиевый пешеходный мост

Четвертый по счету мост состоит из более четырех тысяч алюминиевых деталей. Все они из металла, производимого на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Металлическая конструкция не привычного серебристого цвета, характерного для алюминия, а темного из-за использования специального покрытия, защищающего изделие от неблагоприятных атмосферных условий. Эта технология набирает популярность и востребована во всем мире.

Алюминиевый мост с вантовыми креплениями «арфа» соединил краевую филармонию и музейный центр «Площадь мира». На его открытие прибыли первые лица региона и города.

«Этот мост изготовлен в Красноярске, красноярцами и для красноярцев, - отметил глава края Александр Усс. – Запуск любого моста – большой он или не очень – всегда вызывает особое чувство праздника в душе, потому что мосты объединяют людей. А у нас есть все основания порадоваться под Новый год и сказать «спасибо» строителям, которые не подвели, как обещали, возвели объект в срок, и, конечно, работникам нашего легендарного КраМЗа, которые изготовили детали пролетных строений, эстакады и лестничного схода. Сегодня предприятие переживает второе рождение. В этом году завод заключил 50 контрактов на поставку конструкций для мостов за рубеж. Уверен, пешеходный мост в Красноярске станет новой достопримечательностью краевого центра».

Предыдущий пешеходный мост был признан аварийным и демонтирован в 2015 году. Переправа через улицу Карла Маркса была привычной и удобной для горожан, и вот накануне новогодних праздников горожане получили подарок от металлургов. Официальное название моста «Арфа» сочетает в себе принадлежность к культурным объектам, соединяемым с его помощью, а также технологические особенности строительства.

«Ощущение, что мы сегодня распечатали долгожданный подарок красноярцам на Новый год. Шесть лет город провёл без этого объекта, и всё это время не покидало чувство, что ещё одной пешеходной связи на Стрелке – между площадью Мира и набережной – не хватает. Теперь она восстановлена. Я благодарен губернатору за это принципиальное решение и за поддержку, – сказал глава города Красноярска Сергей Ерёмин. – Объект уникален с точки зрения конструктивного исполнения. Стеклянные перила, отсутствие опоры посередине – всё это создаёт ощущение, будто переход парит в воздухе над улицей Карла Маркса. Считаю удачным предложение Александра Викторовича Усса назвать новый мост «Арфой». Надеюсь, что это романтичное название приживётся у горожан».

Генеральный директор Красноярского металлургического завода Олег Буц отметил, что металлоконструкции моста выполнены из очень прочного сплава алюминия с кремнием, марганцем и магнием, и гарантия на все несущие системы моста составит более 50 лет.

- Для компании РУСАЛ очень важно участвовать в благоустройстве города, делать его более комфортным для жизни, - отметила Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа. - Этот мост, собранный из крамзовского профиля, уже четвертый, и самый широкий, из тех, что установлены в городе. Не удивительно, что этот современный пешеходный переход, в производство которого вкладывали свои силы красноярские предприятия КрАЗ и КраМЗ, был построен именно в Красноярске. Благодаря сотрудничеству наших заводов и партнеров, занимавшихся проектом и монтажом всей мостовой конструкции, становятся возможными любые, даже самые сложные, проекты.

Традиции создания благоприятных условий для развития городов ответственности компании РУСАЛ заложены еще ее основателем Олегом Дерипаской.