27 декабря
Красноярск
погода -16 °C
73.23
 
€ 82.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В центре Красноярска открылся алюминиевый пешеходный мост

Главная Общество
Красноярск
15:36 27 Декабря 2021
строительство, открытие, мост, город
версия для печати Ico_print

Четвертый по счету мост состоит из более четырех тысяч алюминиевых деталей. Все они  из металла, производимого на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Металлическая конструкция не привычного серебристого цвета, характерного для алюминия, а темного из-за использования специального покрытия, защищающего изделие от неблагоприятных атмосферных условий. Эта технология набирает популярность и востребована во всем мире.

Алюминиевый мост с вантовыми креплениями «арфа» соединил краевую филармонию и музейный центр «Площадь мира». На его открытие прибыли первые лица региона и города.

В центре Красноярска открылся алюминиевый пешеходный мост

«Этот мост изготовлен в Красноярске, красноярцами и для красноярцев, - отметил глава края Александр Усс. – Запуск любого моста – большой он или не очень – всегда вызывает особое чувство праздника в душе, потому что мосты объединяют людей. А у нас есть все основания порадоваться под Новый год и сказать «спасибо» строителям, которые не подвели, как обещали, возвели объект в срок, и, конечно, работникам нашего легендарного КраМЗа, которые изготовили детали пролетных строений, эстакады и лестничного схода. Сегодня предприятие переживает второе рождение. В этом году завод заключил 50  контрактов на поставку конструкций для мостов за рубеж. Уверен, пешеходный мост в Красноярске станет новой достопримечательностью краевого центра».

Предыдущий пешеходный мост был признан аварийным и демонтирован в 2015 году. Переправа через улицу Карла Маркса была привычной и удобной для горожан, и вот накануне новогодних праздников горожане получили подарок от металлургов. Официальное название моста «Арфа» сочетает в себе принадлежность к культурным объектам, соединяемым с его помощью, а также технологические особенности строительства.

«Ощущение, что мы сегодня распечатали долгожданный подарок красноярцам на Новый год. Шесть лет город провёл без этого объекта, и всё это время не покидало чувство, что ещё одной пешеходной связи на Стрелке – между площадью Мира и набережной – не хватает. Теперь она восстановлена. Я благодарен губернатору за это принципиальное решение и за поддержку, – сказал глава города Красноярска Сергей Ерёмин. – Объект уникален с точки зрения конструктивного исполнения. Стеклянные перила, отсутствие опоры посередине – всё это создаёт ощущение, будто переход парит в воздухе над улицей Карла Маркса. Считаю удачным предложение Александра Викторовича Усса назвать новый мост «Арфой». Надеюсь, что это романтичное название приживётся у горожан».

В центре Красноярска открылся алюминиевый пешеходный мост

Генеральный директор Красноярского металлургического завода  Олег Буц отметил, что металлоконструкции моста выполнены из очень прочного сплава алюминия с кремнием, марганцем и магнием, и гарантия на все несущие системы моста составит более 50 лет.

- Для компании РУСАЛ очень важно участвовать в благоустройстве города, делать его более комфортным для жизни, - отметила Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа. - Этот мост, собранный из крамзовского профиля, уже четвертый, и самый широкий, из тех, что установлены в городе. Не удивительно, что этот современный пешеходный переход, в производство которого вкладывали свои силы красноярские предприятия КрАЗ и КраМЗ, был построен именно в Красноярске. Благодаря сотрудничеству наших заводов и партнеров, занимавшихся проектом и монтажом всей мостовой конструкции, становятся возможными любые, даже самые сложные, проекты.

Традиции создания благоприятных условий для развития городов ответственности  компании РУСАЛ заложены еще ее основателем Олегом Дерипаской. 

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Три несанкционированные свалки ликвидируют в принудительном порядке

Три несанкционированные свалки ликвидируют в принудительном порядке

27 Декабря 2021 г.
Свалки были из отходов лесопиления
Новости Красноярска: В Красноярске появилась туристическая полиция на снегоходах

В Красноярске появилась туристическая полиция на снегоходах

27 Декабря 2021 г.
Полицейские помогут отдыхающим решать различные вопросы
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 39 человек

27 Декабря 2021 г.
Вылечили 600 сутки
Новости Красноярска: Возле ледовых городков будут установлены дополнительные мусорные баки

Возле ледовых городков будут установлены дополнительные мусорные баки

27 Декабря 2021 г.
Сотрудники администрации уже проверяют чистоту и порядок на ледовых городках
Новости Красноярска: В Хакасии раскрыли убийство, совершённое 5 лет назад

В Хакасии раскрыли убийство, совершённое 5 лет назад

27 Декабря 2021 г.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу
Новости Красноярска: Красноярцы на дорогах города смогут увидеть мультяшные троллейбус и трамвай

Красноярцы на дорогах города смогут увидеть мультяшные троллейбус и трамвай

27 Декабря 2021 г.
Украшенный общественный транспорт - новогодняя традиция для нашего города
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

22 Декабря 2021 г.
У него подозревают инфаркт
Новости Красноярска: Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

22 Декабря 2021 г.
Потерпевшая не захотела заплатить 1 000 рублей и поплатилась жизнью
Новости Красноярска: Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

24 Декабря 2021 г.
По словам главы края, поезда будут беспилотными
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru