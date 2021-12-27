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Пассажиры Красноярской железной дороги могут отправиться в предновогодние путешествия с детьми по выгодному семейному тарифу

Главная Общество
Красноярск
15:34 27 Декабря 2021
билеты, железные дороги, поезда, акция
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Семьи с одним или несколькими детьми могут отправиться в предновогодние путешествия по выгодным ценам, воспользовавшись льготным тарифом на семейные поездки. Оформить билет со скидкой можно до конца 2021 года в купейные вагоны всех поездов формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД»).

Напомним, оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» для поездок родителей или законных опекунов с детьми по «семейному» тарифу можно в режиме онлайн на сайте ОАО «РЖД», в разделе «Пассажирам», и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Для получения скидки необходимо при оформлении проездного документа перейти в раздел «Выбор тарифа», а затем поставить галочку в поле «Семейный». Расчет стоимости осуществляется автоматически.

Также приобрести билеты по льготному тарифу можно в билетных кассах дальнего следования с предъявлением документов, подтверждающих степень родства.

В зависимости от категории поезда и сроков приобретения билетов снижение стоимости проезда в купейном вагоне может составить до 40%.

Документы, подтверждающие степень родства, необходимо будет предъявить также при посадке в поезд независимо от способа приобретения билетов.

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет.

Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте ОАО «РЖД»
в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8-800-775-00-00.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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