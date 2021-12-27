Красноярцы на дорогах города смогут увидеть мультяшные троллейбус и трамвай

По традиции на дороги Красноярска вышли тематические троллейбус и трамвай. Общественный транспорт как и в прошлом году оформлен в стиле детских мультипликационных фильмов.

Троллейбус оформлен в стиле анимационного фильма «Ледниковый период». Снаружи машину украшает светодиодная лента, а внутри, на стёклах и боковых панелях, изображены яркие иллюстрации сказочного действа. Видеомониторы, расположенные в салоне, показывают любимый ребятишками мультфильм.

На дорогах правого берега ездит мультяшный трамвай «Маша и Медведь» – новогодний вагон с кадрами популярных программ телеканала «Мульт». Внешний периметр вагона также украшает цветная светодиодная лента, а в салоне размещены новогодние гирлянды и наклейки с любимыми героями мультфильмов «Три кота», «Барбоскины», «Смешарики» и других.

По словам водителя троллейбуса Татьяны Болсуновской, это стало по-настоящему доброй традицией: каждый год коллективно выбирать, в какую мультисторию оформить транспорт, чтобы порадовать пассажиров. Самый большой восторг такой троллейбус вызывает у ребятишек, для них и стараемся. Также Татьяна отметила, что так украшают транспорт уже третий год, и пассажиры бережно относятся к декору и оформлению.

Напомним, что в одном из новый трамваев модели «Львенок» в вагоне №0022 есть настоящая фотозона. Там установлена ёлка, украшены окна и поручни.

Фото: ©admkrsk