Житель Зеленогорска перечислил мошенникам 8 миллионов рублей

Пожилой мужчина из города Зеленогорск обратился в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск с заявлением на мошенников, которые обманным путем завладели его деньгами.

Потерпевший рассказал сотрудникам МВД, что ему по телефону позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил пенсионеру, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Чтобы спасти свои деньги и поймать недобросовестных сотрудников банка, которые пользуются своим положением, мошенник попросил мужчину строго следовать его указаниям.

Потерпевший не задумываясь исполнил все о чем его попросили: он пошел в банк, где снял со своих вкладов все имеющиеся денежные средства (7 миллионов рублей), а затем через банкомат перевел их мошенникам, думая, что кладет деньги на «безопасные счета». После этого мужчина оформил несколько кредитов на свое имя и также перевел их мошенникам. За несколько дней житель Зеленогорска совершил около 488 операций. Общая сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей.

На данный момент следователи ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Помните, что при любом звонке от представителей банка, которые предлагают совершить любую операцию с деньгами, необходимо прекратить диалог – с вами общаются мошенники!

Фото: ©РИА новости / Павел Лисицын