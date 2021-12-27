В 2021 году из магазинов Красноярска вывезли 274 килограмма просроченных продуктов

Роспотребнадзор подвёл итоги борьбы с просроченными продуктами на прилавках магазинов Красноярска.

В 2021 году специалисты изъяли 112 партий просроченных продуктов общим весом 274 килограмма. Среди них – молочная и готовая кулинарная продукция, например, салаты, газированные напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыба, консервы и прочее.

В ведомстве просят внимательно проверять сроки годности и внешний вид продуктов перед покупкой, ведь в последние дни года на прилавках указывается много товара с коротким сроком годности.

«Именно в этот период на прилавках магазинов и гипермаркетов чаще всего встречаются продукты с истекшим сроком годности, — говорится в сообщении управления.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости