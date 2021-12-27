Более 1000 юридических лиц в 2021 году пренебрегли правилами коммерческих перевозок

В Красноярске до сих пор существую организации, которые забывают о правилах перевозки. В связи с эти сотрудники ГИБДД продолжают активно следить за ситуацией соблюдения правил коммерческих перевозок грузов и пассажиров. Все, кто пренебрег установленными правилам, оказались под привлечены к административной ответственности. За этот год к было привлечено 1261 юридическое лицо на общую сумму более 98 млн рублей.

Штрафы в основном были наложены за то, что организации грубо нарушали правила и выпускали на дороги общего пользования автомобили с грузом, превышающим допустимую массу и габаритные параметры, неработающими приборами фиксации, без сопроводительной документации, в том числе без предрейсового медицинского осмотра. Кроме этого, за нарушение правил обустройства и неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети к ответственности привлечено 490 юридических лиц.

Все организации, которые ГИБДД заметили на данный момент находятся на постоянном контроле у руководства УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: РИА новости / Рамиль Ситдиков