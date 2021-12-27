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Жители Красноярска смогут отметить Новый год на маршрутах здоровья

Главная Общество
Красноярск
14:30 27 Декабря 2021
новый год, общество, спорт, красноярск
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«Лига здоровья нации» решила устроить красноярцам активный Новый год и предложила спортсменам нашего города поучаствовать в новогодних соревнования. Любители зимнего спорта могут объединиться в семейные и сборные команды по ходьбе и встретить Новый год в режиме прогулок за здоровьем, хорошим настроением и бонусами. Соревнования будут проходить с 30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года и будут называться «Новогодние семейные маршруты здоровья – 2022», и «Новогодние командные маршруты здоровья – 2022» в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий».

Чтобы стать участником активного празднования Нового года, необходимо скачать приложение «Человек идущий». Там вы сможете стать капитаном, создав собственную команду. Помимо это вы сможете в приложении присоединиться к уже существующей команде, подав заявку капитану с помощью специального меню. 

Каждого активного участника в конце соревнований ждет приятный бонус. Спортсмены смогут конвертировать свои шаги с помощью Общероссийского сервиса монетизации двигательной активности «Бонус ЧИ» по курсу 10000 шагов равно 100 баллов, а затем обменять их на скидки и товары для ЗОЖ в маркете здоровья.

Фото: ©kraysport

 

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