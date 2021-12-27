12 медалей на всероссийских соревнований выиграли наши ориентировщики

В Челябинской области прошел чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах, откуда наши спортсмены привезли 12 медалей.

Наши ориентировщики смогли победить и занять призовые места в следующих дисциплинах: Марина Вяткина взяла золото в спринте и многодневной гонке, а также серебро в лонге; Полина Фролова выиграла золото в лонге, серебро в спринте и бронзу в многодневной. Кроме того, спортсменки стали победительницами эстафеты. Красноярские спортсмены Александр Злобин и Игорь Линкевич стали бронзовыми призерами эстафетной гонки.

Помимо этого золото завоевал Ярослав Селюков в спринте, лонге, многодневной гонке и классике.

Всего в соревнованиях принимали участие более 380 лыжников-ориентировщиков более чем из 20 регионов страны.

Фото: ©kraysport