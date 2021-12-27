Нетрезвый нарушитель чуть не замерз в собственном автомобиле

Сотрудники ГИБДД в Богучанском районе остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Во время патрулирования дорог госавтоинспекторы увидели двигающийся без включенных фар автомобиль ВАЗ-2131. Во избежание аварий полицейские остановили транспортное средство. Побеседовав с водителем, сотрудники ГИБДД поняли, что он находится в алкогольном опьянении. Алкотестер подтвердил предположение полицейских, так как прибор зафиксировал 1,09 мг/л. Мужчина также был найден в базе данных, в которых сказано, что он ранее лишен права управления и привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

После разговора с мужчиной стало ясно, что водитель, распивая спиртные напитки, решил с приятелем съездить навестить своего отца, проживающего в поселке Осиновый Мыс, что в 206 километрах. Водитель и пассажир не учли неисправное состояние генератора, что не позволяло им двигаться с освещением и салонным обогревом. Сев в патрульный автомобиль, мужчины еще долго согревались, при этом проехали от дома они всего несколько километров.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, а также составлен ряд административных материалов.

Фото: ©РИА новости / Павел Лисицын