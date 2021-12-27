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Сегодня в России отмечают День спасателя

Главная Общество
Красноярск
14:10 27 Декабря 2021
мчс, красноярск, общество, спасатели
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27 декабря отмечается в России отмечается День спасателя Российской Федерации. Это профессиональный праздник тех, кто в любое время дня и ночи придёт на помощь, тех, кто не только по роду своей деятельности, но и по призванию является спасателем. Тушение пожаров, ликвидация последствий ЧС, дорожно-транспортных происшествий и другие работы –  это дело спасателей.

В преддверии профессионального праздника Sibnovosti.ru поговорили с сотрудником МЧС, начальником караула  пожарно-спасательной части №1, старшим лейтенантом внутренней службы Владиславом Апанасенко о спасательном деле. Эксклюзивное интервью читайте здесь.

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