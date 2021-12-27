Сегодня в России отмечают День спасателя

27 декабря отмечается в России отмечается День спасателя Российской Федерации. Это профессиональный праздник тех, кто в любое время дня и ночи придёт на помощь, тех, кто не только по роду своей деятельности, но и по призванию является спасателем. Тушение пожаров, ликвидация последствий ЧС, дорожно-транспортных происшествий и другие работы – это дело спасателей.

В преддверии профессионального праздника Sibnovosti.ru поговорили с сотрудником МЧС, начальником караула пожарно-спасательной части №1, старшим лейтенантом внутренней службы Владиславом Апанасенко о спасательном деле. Эксклюзивное интервью читайте здесь.