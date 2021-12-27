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В Красноярске открыли новый мост у БКЗ: его назвали Арфой

Главная Общество
Красноярск
13:15 27 Декабря 2021
красноярск, мост
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Сегодня утром в Красноярске состоялось торжественное открытие пешеходного моста через улицу Карла Маркса. На мероприятии присутствовали глава города Сергей Ерёмин и губернатор Александр Усс. По решению главы Красноярского края его решено назвать Арфой. 

«Надо сказать спасибо строителям, которые не подвели и построили объект в срок. Мы назвали мост Арфа. Я думаю, это правильное название, так как здесь площадь искусств. Летом на объект надо добавить очень деликатной душевной музыки арфы. Уверен, что объект станет еще одной достопримечательностью города», — рассказал сегодня журналистам Александр Усс.

Длинна нового моста составила 71,8 м, ширина – 6 м. Для удобства маломобильных граждан его оснастили пандусом. 

«Чтобы люди чувствовали себя комфортно надо было связать нашу легендарную набережную, Стрелку и площадь Мира. Я думаю, что название Арфа в народе приживется. Это романтичное название», — отметил Сергей Ерёмин.

В ближайшее время у моста появится подсветка. 

Фото: © Дмитрий Шабалин / gornovosti.ru

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