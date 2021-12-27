Ачинская учительница привлечена к дисциплинарной ответственности

Прокуратура края провела проверку Средней школе №8 г. Ачинска. По предварительным данным в образовательном учреждении систематически нарушались права детей.

В ходе расследования прокуратура выяснила, что учительница неоднократно допускала факты оставления несовершеннолетних в условиях, небезопасных для их обучения и воспитания. Например, если ученики забывали свою сменную обувь, то учитель настаивала на том, чтобы дети находились в классе без обуви. В один из таких дней ученица четвертого класса, которая забыла дома сменную обувь по требованию учителя длительное время передвигалась и находилась в школе босиком.

По результатам проверки прокуратура привлекла требовательную учительницу к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Кроме того, в отношении нее возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), которое направлено для рассмотрения в суд.

Фото: ©РИА новости / Илья Питалев