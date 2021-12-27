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Ачинская учительница привлечена к дисциплинарной ответственности

Главная Общество
Красноярск
13:05 27 Декабря 2021
школа, красноярск, общество, дети
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Прокуратура края провела проверку Средней школе №8 г. Ачинска. По предварительным данным в образовательном учреждении систематически нарушались права детей. 

В ходе расследования прокуратура выяснила, что учительница неоднократно допускала факты оставления несовершеннолетних в условиях, небезопасных для их обучения и воспитания. Например, если ученики забывали свою сменную обувь, то учитель настаивала на том, чтобы дети находились в классе без обуви. В один из таких дней ученица четвертого класса, которая забыла дома сменную обувь по требованию учителя длительное время передвигалась и находилась в школе босиком.   

По результатам проверки прокуратура привлекла требовательную учительницу к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Кроме того, в отношении нее возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), которое направлено для рассмотрения в суд. 

Фото: ©РИА новости / Илья Питалев

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