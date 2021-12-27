«Магистраль» в Удачном приглашает на каникулы

Красноярцев, которые планируют проводить новогодние праздники дома, приглашает санаторий «Магистраль». Это настоящий парк развлечений, расположенный в микрорайоне Удачном, в сосновом бору на берегу Енисея. Здесь, не покидая город, можно получить максимум удовольствий.

Итак, Новый год и Рождество – прекрасный повод увидеться со всеми родственниками сразу! Пригласите их на шашлыки. Банкетный домик санатория «Магистраль» позволит комфортно разместить до 30 человек, а в зоне барбекю вы приготовите вкусный ужин. Или закажите его в ресторане "Магистрали".

Ходить в баню – традиция, актуальная не только 31 декабря! Приходите всей компанией в русскую баню на дровах! Веники березовые, обливное ведро, комфортная душевая! А после – в комнату отдыха! Травяной чай с мёдом или прохладный квас – выбор за вами! А за окном - сосновый бор….

Что делать, если погода подводит и гулять холодно? Идти в бассейн! Бассейн санатория оборудован гидромассажем и водопадом, а переменная глубина и теплая вода (около 30°C) идеально подходят для комфортного плавания с ребёнком! А еще можно посетить хаммам! Традиционная турецкая сауна поможет расслабиться, улучшит сон и укрепит иммунитет.

Кроме того, «Магистраль» приглашает вас в свой уютный гостевой дом из кедра. Гостиная с камином, кухонная зона, спальня, а самое главное – собственная банька на дровах: отдых будет комфортным и незабываемым.

А еще здесь есть все для того, чтобы встретиться с коллегами и друзьями в неформальной обстановке. Например, можно устроить бильярдный турнир. Бильярдный дом "Магистрали" с изысканным интерьером оборудован двумя двенадцатифутовыми столами для русского бильярда (основание – сланец 45мм).

Дополнительная информация - на страницах "Магистрали" в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и на официальном сайте санатория.

Фото: ©Магистраль