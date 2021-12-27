27 декабря
Красноярск
погода -18 °C
73.19
 
€ 82.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Магистраль» в Удачном приглашает на каникулы

Главная Общество
Красноярск
12:36 27 Декабря 2021
общество, красноярск, отдых
версия для печати Ico_print

Красноярцев, которые планируют проводить новогодние праздники дома, приглашает санаторий «Магистраль». Это настоящий парк развлечений, расположенный в микрорайоне Удачном, в сосновом бору на берегу Енисея. Здесь, не покидая город, можно получить максимум удовольствий.

Итак, Новый год и Рождество – прекрасный повод увидеться со всеми родственниками сразу! Пригласите их на шашлыки. Банкетный домик санатория «Магистраль» позволит комфортно разместить до 30 человек, а в зоне барбекю вы приготовите вкусный ужин. Или закажите его в ресторане "Магистрали".
Ходить в баню – традиция, актуальная не только  31 декабря! Приходите всей компанией в русскую баню на дровах! Веники березовые, обливное ведро, комфортная душевая! А после – в комнату отдыха! Травяной чай с мёдом или прохладный квас – выбор за вами! А за окном  - сосновый бор…. 

Что делать, если погода подводит и гулять холодно? Идти в бассейн! Бассейн санатория оборудован гидромассажем и водопадом, а переменная глубина и теплая вода (около 30°C) идеально подходят для комфортного плавания с ребёнком! А еще можно посетить хаммам! Традиционная турецкая сауна поможет расслабиться, улучшит сон и укрепит иммунитет.
Кроме того, «Магистраль» приглашает вас в свой уютный гостевой дом из кедра. Гостиная с камином, кухонная зона, спальня, а самое главное – собственная банька на дровах: отдых будет комфортным и незабываемым.

 А еще здесь есть все для того, чтобы встретиться с коллегами и друзьями в неформальной обстановке. Например, можно устроить бильярдный турнир. Бильярдный дом "Магистрали" с изысканным интерьером оборудован двумя двенадцатифутовыми столами для русского бильярда (основание – сланец 45мм). 

Дополнительная информация - на страницах "Магистрали" в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и на официальном сайте санатория.  

Фото: ©Магистраль

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Нетрезвый нарушитель чуть не замерз в собственном автомобиле

Нетрезвый нарушитель чуть не замерз в собственном автомобиле

27 Декабря 2021 г.
Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде
Новости Красноярска: В Красноярске открыли новый мост у БКЗ: его назвали Арфой

В Красноярске открыли новый мост у БКЗ: его назвали Арфой

27 Декабря 2021 г.
В ближайшее время у моста появится подсветка
Новости Красноярска: Ачинская учительница привлечена к дисциплинарной ответственности

Ачинская учительница привлечена к дисциплинарной ответственности

27 Декабря 2021 г.
Учительница заставляла ходить детей босиком, если они забывали сменку
Новости Красноярска: Первый заместитель главы Красноярска ушёл в отставку

Первый заместитель главы Красноярска ушёл в отставку

27 Декабря 2021 г.
Сейчас у Сергея Еремина осталось два первых зама
Новости Красноярска: Более 30 медалей наши борцы завоевали на турнире памяти Д. Г. Миндиашвили

Более 30 медалей наши борцы завоевали на турнире памяти Д. Г. Миндиашвили

27 Декабря 2021 г.
Турнир прошел С 23 по 27 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске одна из школьниц едва не стала жертвой морозов из-за эвакуации из школы

В Красноярске одна из школьниц едва не стала жертвой морозов из-за эвакуации из школы

27 Декабря 2021 г.
Полиция проводит проверку
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

Строительство метрополитена в Красноярске начнётся в первой половине 2022 года

24 Декабря 2021 г.
По словам главы края, поезда будут беспилотными
Новости Красноярска: Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

23 Декабря 2021 г.
В 15:00 Железнодорожный районный суд изберёт ему меру пресечения
Новости Красноярска: Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

24 Декабря 2021 г.
Карту лучших локаций подготовили Sibnovosti.ru
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru