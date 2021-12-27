Более 30 медалей наши борцы завоевали на турнире памяти Д. Г. Миндиашвили

I Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин памяти Дмитрия Георгиевича Миндиашвили прошел в Красноярске. За медали в 20 весовых категориях боролись более 200 спортсменов из 17 регионов России.

На турнире присутствовали близкие родственники легендарного тренера: дочка Лиана и внуки Александр и Ираклий. Лиана на церемонии открытия рассказала, что для всех и особенно для ее семьи это очень важное событие. Она также напомнила, что ученика для Дмитрия Георгиевича были самыми важными, даже в самые сложные минуты его жизни.

Борцы нашего края смогли завоевать 32 медали разного номинала, из которых: 10 золотых, 6 серебряных и 16 бронзовых. Победителями турнира среди мужчин в семи весовых категориях стали: Кежик Чымба (65 кг), Усман Шахгириев (70 кг), Арбак Сат (74 кг), Никита Сучков (79 кг), Азрет Улимбашев (86 кг), Александр Кондратов, (92 кг) и Эрик Джиоев (97 кг). На первое место пьедестала почета поднимались также три спортсменки Красноярского края – Екатерина Исакова (55 кг), Валерия Трифонова (68 кг) и Кристина Шумова (76 кг).

Напомним, что по результатам турнира старшие тренеры Академии борьбы сформируют список спортсменов, которые выступят от сборной команды Красноярского края на Международном турнире серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Фото: ©kraysport