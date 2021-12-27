27 декабря
Красноярск
погода -18 °C
73.19
 
€ 82.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Более 30 медалей наши борцы завоевали на турнире памяти Д. Г. Миндиашвили

Главная Общество
Красноярск
12:50 27 Декабря 2021
общество, красноярск, спор, турнир
версия для печати Ico_print

 I Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин памяти Дмитрия Георгиевича Миндиашвили прошел в Красноярске. За медали в 20 весовых категориях боролись более 200 спортсменов из 17 регионов России.

На турнире присутствовали близкие родственники легендарного тренера: дочка Лиана и внуки  Александр и Ираклий. Лиана на церемонии открытия рассказала, что для всех и особенно для ее семьи это очень важное событие. Она также напомнила, что ученика для Дмитрия Георгиевича были самыми важными, даже в самые сложные минуты его жизни.

Борцы нашего края смогли завоевать 32 медали разного номинала, из которых: 10 золотых, 6 серебряных и 16 бронзовых. Победителями турнира среди мужчин в семи весовых категориях стали: Кежик Чымба (65 кг), Усман Шахгириев (70 кг), Арбак Сат (74 кг), Никита Сучков (79 кг), Азрет Улимбашев (86 кг), Александр Кондратов, (92 кг) и Эрик Джиоев (97 кг). На первое место пьедестала почета поднимались также три спортсменки Красноярского края – Екатерина Исакова (55 кг), Валерия Трифонова (68 кг) и Кристина Шумова (76 кг).

Напомним, что по результатам турнира старшие тренеры Академии борьбы сформируют список спортсменов, которые выступят от сборной команды Красноярского края на Международном турнире серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Фото: ©kraysport

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Нетрезвый нарушитель чуть не замерз в собственном автомобиле

Нетрезвый нарушитель чуть не замерз в собственном автомобиле

27 Декабря 2021 г.
Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде
Новости Красноярска: В Красноярске открыли новый мост у БКЗ: его назвали Арфой

В Красноярске открыли новый мост у БКЗ: его назвали Арфой

27 Декабря 2021 г.
В ближайшее время у моста появится подсветка
Новости Красноярска: Ачинская учительница привлечена к дисциплинарной ответственности

Ачинская учительница привлечена к дисциплинарной ответственности

27 Декабря 2021 г.
Учительница заставляла ходить детей босиком, если они забывали сменку
Новости Красноярска: Первый заместитель главы Красноярска ушёл в отставку

Первый заместитель главы Красноярска ушёл в отставку

27 Декабря 2021 г.
Сейчас у Сергея Еремина осталось два первых зама
Новости Красноярска: В Красноярске одна из школьниц едва не стала жертвой морозов из-за эвакуации из школы

В Красноярске одна из школьниц едва не стала жертвой морозов из-за эвакуации из школы

27 Декабря 2021 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: «Магистраль» в Удачном приглашает на каникулы

«Магистраль» в Удачном приглашает на каникулы

27 Декабря 2021 г.
Здесь можно отлично отдохнуть, не покидая город
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Новости Красноярска: Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

23 Декабря 2021 г.
В 15:00 Железнодорожный районный суд изберёт ему меру пресечения
Новости Красноярска: Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

22 Декабря 2021 г.
Потерпевшая не захотела заплатить 1 000 рублей и поплатилась жизнью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru