На Торгашинском хребте появилась новогодняя елка

У подножия самой длинной лестницы России установили елку и подключили праздничную иллюминацию

Красноярск может похвастаться множеством праздничных площадок. Некоторые всерьез беспокоятся, что новогодних каникул не хватит, чтобы объехать все катки, горки, смотровые площадки на Николаевской сопке и Караульной горе, набережные. А сейчас праздничная атмосфера воцарилась и у подножия самой длинной лестницы страны: здесь установили ёлку.

Золотодобывающая компания «Полюс» стала партнером проекта благоустройства - помогала как в самой установке символа Нового года, так и в украшении территории у подножия Торгашинского хребта.

«Торгашинский хребет после возведения лестницы и площадки стал популярным туристическим местом нашего города. Жители и гости Красноярска гуляют здесь и в будни, и в выходные дни. Многие приходят целыми семьями. Именно поэтому для компании «Полюс» создать новогоднее настроение на этой площадке было очень важно. Теперь здесь красивая елка, много ярких праздничных огней, которые наравне с вечерней подсветкой лестницы будут создавать по-настоящему новогоднее сказочное настроение», – рассказал директор по взаимодействию с госорганами и лицензионно-разрешительной работе компании «Полюс» Никита Смирнов

Новая достопримечательность пользуется спросом

С помощью лестницы удалось соединить прекрасную достопримечательность — Торгашинский хребет с восточным входом в национальный парк «Столбы», где виднеется Такмак. Лестница открылась не так давно, но здесь уже побывали более 30 тысяч человек. Длина лестницы — больше километра. Чтобы подняться на Торгашинский хребет и полюбоваться окрестностями теперь требуется всего около 40 минут. Начинается маршрут с территории лагеря «Гренада», зайти оттуда на лестницу можно с восьми утра до десяти вечера. На старте маршрута расположена карта, скамейки, мусорные урны, туалет. На верхней площадке - обзорная площадка и зона отдыха, где даже установили барные стойки. Добравшиеся до конца туриста, могут согревшись горячим чаем, комфортно насладиться видом на соседние вершины. В следующем году благоустройство продолжится: от скалы Арка до Красного гребня установят смотровые площадки

С помощью лестницы удалось соединить прекрасную достопримечательность — Торгашинский хребет с восточным входом в национальный парк «Столбы», где виднеется Такмак. Лестница открылась не так давно, но здесь уже побывали более 30 тысяч человек. Длина лестницы — больше километра. Чтобы подняться на Торгашинский хребет и полюбоваться окрестностями теперь требуется всего около 40 минут. Начинается маршрут с территории лагеря «Гренада», зайти оттуда на лестницу можно с восьми утра до десяти вечера. На старте маршрута расположена карта, скамейки, мусорные урны, туалет. На верхней площадке - обзорная площадка и зона отдыха, где даже установили барные стойки. Добравшиеся до конца туриста, могут согревшись горячим чаем, комфортно насладиться видом на соседние вершины. В следующем году планируется благоустройство маршрутов на Торгашинском хребте: от скалы Арка до Красного гребня установят смотровые площадки.

Елка у подножия Торгашинского хребта органично вписывается в окружающую обстановку. Новогодняя красавица переливается неброскими украшениями, манит огоньками гирлянд, праздничная иллюминация грамотно вписывается в вечернюю подсветку лестницы. Различные фотолокации позволят горожанам запечатлеть праздник в неожиданном ракурсе. На территории посетители смогут найти все, чтобы интересно отметить праздники, а также зарядиться силой сибирской природы и новогодним настроением.

«Несомненно, лестница на Торгашинский хребет пользуется популярностью у гостей и жителей Красноярска, ведь благодаря ей этот объект природы стал доступнее для туристов. Здорово, что теперь она ещё и помогает создать новогоднее настроение. Мы со своей стороны стараемся делать наши объекты удобными и уютными, очень рассчитываем на бережное отношение туристов к новой локации и лестнице в целом». – отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Первые посетители уже оценили оформление новой новогодней площадки Красноярска.

«Мы сегодня наконец-то решили доехать до знаменитой лестницы, – рассказывает Ольга Калмыкова, посетительница парка. — А тут такой сюрприз - елка! Здесь прям волшебство какое-то! Лестница сама по себе создает ощущение нереальности. А новогодняя елка и гирлянды дополняют всю картину очень органично и кажется, что ты попал в настоящую новогоднюю сказку. Хорошо, что такие объекты в городе создаются, где можно прогуляться всей семьей, подышать воздухом, оставить на память классные фотографии! Спасибо организаторам и оформителям. Очень все красиво, не вычурно и со вкусом».

Добраться до Торгашинского хребта можно на такси, личном автомобиле или на автобусе № 37, остановка «Гренада».

Все достопримечательности города и маршруты по Красноярскому краю можно найти на сайте visitsiberia.info

Текст: Екатерина Перышкина

Фото: "Полюс" и visitsiberia.info

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