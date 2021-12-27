27 декабря
Красноярск
погода -18 °C
73.19
 
€ 82.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Усс вручил награды победителям конкурса «Студент года»

Главная Общество
Красноярск
12:30 27 Декабря 2021
общество, красноярск, молодежь
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Александр Усс на прошедших выходных посетил креативное пространство «Каменка», в котором прошел молодежный конвент. Это мероприятие очень важно для молодежи нашего города, так как оно объединяет талантливых ребят, добившихся успехов спорте, учебе, науке, творчестве, профессиональной и общественной деятельности.

В своей речи на мероприятии Александр Усс, отметил, что Красноярский край - это регион-лидер по многим показателям, и особая его гордость - наша молодёжь. Десять лет подряд Молодёжное правительство края является лучшим в России, на высоте наши волонтеры, которые сейчас вносят большой вклад в борьбу с пандемией. В число сильнейших в России вошли региональное движение школьников и отделение «Юнармии». Студенческая весна, Дельфийские игры, конкурс World skills, - практически во всех направлениях красноярцы являются символом лидерства и побед. По мнению губернатора у нас есть все основания считать, что будущее Красноярского края в надёжных руках.

 Александр Усс принял участие в арт-вечере, на котором встретился с лауреатами молодёжной премии. Вместе с талантливыми ребятами со всего края глава региона создавал картину с изображением символа Красноярска - часовни Параскевы Пятницы - в технике силуэтного пейзажа. 

Напомним, что Молодёжный конвент в Красноярске проводится с 2014 года.

Фото: ©krskstate

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Нетрезвый нарушитель чуть не замерз в собственном автомобиле

Нетрезвый нарушитель чуть не замерз в собственном автомобиле

27 Декабря 2021 г.
Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде
Новости Красноярска: В Красноярске открыли новый мост у БКЗ: его назвали Арфой

В Красноярске открыли новый мост у БКЗ: его назвали Арфой

27 Декабря 2021 г.
В ближайшее время у моста появится подсветка
Новости Красноярска: Ачинская учительница привлечена к дисциплинарной ответственности

Ачинская учительница привлечена к дисциплинарной ответственности

27 Декабря 2021 г.
Учительница заставляла ходить детей босиком, если они забывали сменку
Новости Красноярска: Первый заместитель главы Красноярска ушёл в отставку

Первый заместитель главы Красноярска ушёл в отставку

27 Декабря 2021 г.
Сейчас у Сергея Еремина осталось два первых зама
Новости Красноярска: Более 30 медалей наши борцы завоевали на турнире памяти Д. Г. Миндиашвили

Более 30 медалей наши борцы завоевали на турнире памяти Д. Г. Миндиашвили

27 Декабря 2021 г.
Турнир прошел С 23 по 27 декабря
Новости Красноярска: В Красноярске одна из школьниц едва не стала жертвой морозов из-за эвакуации из школы

В Красноярске одна из школьниц едва не стала жертвой морозов из-за эвакуации из школы

27 Декабря 2021 г.
Полиция проводит проверку
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

24 Декабря 2021 г.
Карту лучших локаций подготовили Sibnovosti.ru
Новости Красноярска: Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова обвиняют в присвоении и растрате

23 Декабря 2021 г.
В 15:00 Железнодорожный районный суд изберёт ему меру пресечения
Новости Красноярска: Байкал не станет федеральной территорией

Байкал не станет федеральной территорией

24 Декабря 2021 г.
Владимир Путин сказал об отсутствии таких планов на большой пресс-конференции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru