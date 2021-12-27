Александр Усс вручил награды победителям конкурса «Студент года»

Губернатор Красноярского края Александр Усс на прошедших выходных посетил креативное пространство «Каменка», в котором прошел молодежный конвент. Это мероприятие очень важно для молодежи нашего города, так как оно объединяет талантливых ребят, добившихся успехов спорте, учебе, науке, творчестве, профессиональной и общественной деятельности.

В своей речи на мероприятии Александр Усс, отметил, что Красноярский край - это регион-лидер по многим показателям, и особая его гордость - наша молодёжь. Десять лет подряд Молодёжное правительство края является лучшим в России, на высоте наши волонтеры, которые сейчас вносят большой вклад в борьбу с пандемией. В число сильнейших в России вошли региональное движение школьников и отделение «Юнармии». Студенческая весна, Дельфийские игры, конкурс World skills, - практически во всех направлениях красноярцы являются символом лидерства и побед. По мнению губернатора у нас есть все основания считать, что будущее Красноярского края в надёжных руках.

Александр Усс принял участие в арт-вечере, на котором встретился с лауреатами молодёжной премии. Вместе с талантливыми ребятами со всего края глава региона создавал картину с изображением символа Красноярска - часовни Параскевы Пятницы - в технике силуэтного пейзажа.

Напомним, что Молодёжный конвент в Красноярске проводится с 2014 года.

Фото: ©krskstate