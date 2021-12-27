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Сотрудники ГИБДД поучаствовали в праздничной автомобильной ёлке

Главная Общество
Красноярск
11:55 27 Декабря 2021
полиция, красноярск, общество, новый год
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В выходные во дворе по адресу ул. Алексеева 34 г. Красноярска появилась елка из машин. В числе автомобилей также были и 5 патрульных экипажей, которые решили поддержать ежегодный флешмоб красноярских автомобилистов – построение праздничной новогодней елки из транспортных средств. Патруль также контролировал безопасность мероприятия.

В праздничном автомобильном флешмобе приняли участие около 460 машин. Многие приехали на мероприятие с детьми. Сотрудники ГИБДД не прошли мимо юных участников мероприятия и вручали им флажки с символикой Госавтоинспекции, задавали вопросы и загадки на дорожную тематику, также у ребятишек  была возможность обратиться к присутствующим через СГУ патрульного автомобиля с призывом соблюдать дорожные правила.

Звездой необычной елки стали экипажи ГИБДД. В мероприятии также принял участие руководитель Госавтоинспекции Красноярска Константин Колегов, который лично поблагодарил организаторов за креативную идею, поздравил всех с наступающим Новым годом и напомнил о соблюдении правил безопасности, в том числе и во время праздников.

Фото: 24.мвд.рф

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