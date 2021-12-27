Красноярец доложил в полицию о преступлении, которого не было

Житель Красноярска, ослепленный местью, обратился с заявление в дежурную часть полиции. По словам заявителя, его друг похитил телевизор стоимостью 13 тысяч рублей. Однако все проверив, сотрудники полиции засомневались в правдивости его показаний. Мужчине было вынесено предупреждение об уголовной ответственности за ложное сообщение о преступлении.

После выяснения всех обстоятельств, полицейские узнали суть конфликта. К мужчине обратился его знакомый и предложил сдать телевизор в ломбард, на что заявитель согласился. Полученные деньги они потратили совместно. Вечером у друзей произошел словесный конфликт. Желая проучить своего обидчика и вернуть имущество, мужчина придумал историю о краже, и написал ложное заявление о преступлении в полицию.

В отношении мужчины следственный отдел №1 МВД России «Красноярское» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос о совершении преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Сейчас материалы дела направлены в Центральный районный суд г.Красноярска для его рассмотрения.

Фото: ©РИА новости / Максим Блинов