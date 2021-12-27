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В красноярском Доме кино состоялась премьера документального фильма «Верните мои руки»

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Красноярск
11:35 27 Декабря 2021
премьера, красноярск, фильм
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В красноярском Доме кино состоялась премьера документального фильма «Верните мои руки». Главный герой картины –заведующий отделения микрохирургии и пластической хирургии Красноярской краевой клинической больницы Вадим Кеосьян. Уже 20 лет он проводит уникальные операции по реплантации конечностей и помогает людям вернуть кисти и пальцы.

Автор фильма – красноярский режиссёр Константин Селин. Ранее он снял картину «Третья волна» о работе медиков в ковидных госпиталях.

На мероприятии побывал губернатор Красноярского края.

«Спасибо вам за то, что вы есть. Такие врачи, такие режиссёры. Я, как человек, а не как губернатор, горжусь тем, что живу с вами в одном края», – заявил Александр Усс.

Фото: © instagram.com/uss_av/

 

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