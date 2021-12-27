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Специалисты с олимпийским опытом готовят трассу к этапам Кубка мира

Главная Общество
Красноярск
11:25 27 Декабря 2021
красноярск, спорт, общество, сноуборд
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Подготовка к масштабному мероприятию 2022 года идет полным ходом. Напомним, что в Красноярске пройдет этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» на кластере «Сопка» с 7 по 9 января.

Специалисты по подготовке трасс с большим опытом работы  (шейперы) уже строят трассу для сноуборд-кросса в кластере. Дизайнером стал Роман Алексеевский, который готовил площадку для выступления сноубордистов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По его словам, в настоящее время уже сформирован профиль трассы и большая часть фигур. Трасса получилась длиной больше километра и очень плотная по насыщению фигурами, что очень хорошо для Кубка мира. Предстоящие соревнования очень важны для города, тем более, что в них примет участие красноярский сноубордист, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Николай Олюнин. Безусловно, это повысит интерес к спорту, и сноуборд-кросс станет ещё более популярным. 

Помимо российских специалистов над создание трассы также трудятся и иностранные. Технический консультант FIS (Международной федерации лыжного спорта) из Канады Шарль Туркотт, отметил, что трасса подготовлена очень хорошо. По сложности ее можно сравнить с трассой в Сочи и в Китае, она соответствует уровню чемпионата мира. Команда, занимающаяся строительством трасс здесь, в Красноярске, гордится предстоящим событием и работает с полной отдачей.

Напомним, этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» пройдут в Красноярске впервые и станут отборочными на Олимпийские игры-2022. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подали более 120 спортсменов из 19 стран. 

Фото: ©РИА новости / Артур Лебедев

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