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Какие катки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Главная Общество
Красноярск
12:00 27 Декабря 2021
красноярск, каток, общество, новый год
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Новый год почти на пороге, и в Красноярске практически все готово к его встрече. В городе уже появились ледовое городки, сияющие елки, ярмарки, а также катки. 

Недавно редакция Sibnovosti.ru рассказала вам, где можно сфотографироваться с главными красавицами Нового года, теперь пришло время рассказать куда можно сходить на новогодних каникулах, чтобы провести их активно. Одним из самых активных отдыхов зимой являются катки, которых в Красноярске в этом году около 16. 

Где в этом году можно попасть на каток в Красноярске? Как обычно: в центральном парке, в Бобровом логу, на набережной Енисей,  на стадионе «Рассвет», а также в других спортивных комплексах. Помимо этого в этом году открылся новый каток на острове Татышев. Многие красноярцы уже смогли посетить новое место.

"Это один из лучших катков города, так как он находится далеко от большого скопления людей. Наверное, это единственный каток, который хочется посещать и посещать. На нем хороший лед и удобный прокат", - рассказывает жительница Красноярска, Дарья.

Также первом катке Красноярска побывал корреспондент Sibnovosti.ru. 

"В это воскресенье на первом катке Красноярска было совсем немного людей. Либо я пришёл слишком поздно, примерно в 19:30, либо все ушли на остров Татышев.

Открытие ледовой площадки на площади Мира – это главное событие сезона, ведь ранее такого не случалось. В ход на площадь со стороны города украшают ледовые скульптуры и светящиеся цифры 2021. Лёд здесь искусственный, в нём отражается подсветка от гирлянд, фонарей и филармонии. Идеальный фон для соцсетей.

Коньки выдают в павильоне неподалёку. Он похож на половину мяча, такие можно встретить на острове Татышев. Главное — иметь при себе деньги и QR-код.

 Для тех, кто замёрз, рядом с катком есть палатки с тёплым чаем и кофе", - делится своими впечатлениями корреспондент Sibnovosti.ru, Кирилл. 

Все подробности вы можете узнать, посмотрев на нашу интерактивную карту. Здесь собраны все катки Красноярска. Смотрите, планируйте свои поездки и делитесь впечатлениями с нашими читателями. Присылать свои новогодние фотографии можно в директ социальных сетей Sibnovosti.ru или отмечать нас в публикациях: "ВКонтакте""Одноклассники" и Instagram

Фото: © Sibnovosti.ru

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