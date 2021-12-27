В 2022 году на правом берегу Красноярска появится уютный променад

В следующем году на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» появится новый променад. Документы на благоустройство участка от улицы Чайковского до сквера у ДК имени 1 Мая уже готовы. В ближайшее время тендер на будет размещён на сайте госзакупок.

Идею создать пешеходную зону обсуждали в феврале текущего года во время выездного совещания мэра Сергея Ерёмина.

«Мы продолжаем формировать сеть пешеходных линий для прогулок в центре города и важно расширить этот проект и на правый берег. Красраб, и улица Вавилова должны стать привлекательными общественными пространствами, где можно комфортно прогуляться всей семьёй», – отметил в феврале мэр.

По плану, променад на правобережье станет аналогом пешеходной части проспекта Мира. Здесь также будут использованы новые стандарты и подходы к благоустройству, которые наработаны в Красноярске в последнее время. После преображения появятся дорожки из разных видов брусчатки, которая поделит пешеходную часть на участки. Вдоль проспекта проложат технический тротуар для удобного обслуживания газонов.

К уже существующим на участке деревьям добавят новые, а также цветущие кустарники, уложат дополнительные газоны. Для гуляющих установят новую, современную уличную мебель. В некоторых уголках она будет располагаться вдоль прогулочных дорожек, а в некоторых точках для скамеек обустроят дополнительные карманы и площадки.

Большие изменения ждёт и освещение. На участке появятся современные уличные и парковые фонари, а также элементы подсветки. Все коммуникации и провода будут убраны под землю. Оборудование и лампы будут светодиодными и энергосберегающими.

Променад будет доступен для маломобильных горожан. Плавные спуски к пешеходным переходам оформят брусчаткой и тактильной плиткой. По всем дорожкам можно будет беспрепятственно прокатить коляску, проехать на самокате или велосипеде.

Работы по преображению проспекта должны начаться уже в июле.

Напомним, что в 2022 году благоустроят 34 общественных пространства и отремонтируют 116 дворовых территорий на общую сумму 858 млн рублей.