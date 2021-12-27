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В 2022 году на правом берегу Красноярска появится уютный променад

Главная Общество
Красноярск
10:09 27 Декабря 2021
красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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В следующем году на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» появится новый променад. Документы на благоустройство участка от улицы Чайковского до сквера у ДК имени 1 Мая уже готовы. В ближайшее время тендер на будет размещён на сайте госзакупок.

Идею создать пешеходную зону обсуждали в феврале текущего года во время выездного совещания мэра Сергея Ерёмина.

«Мы продолжаем формировать сеть пешеходных линий для прогулок в центре города и важно расширить этот проект и на правый берег. Красраб, и улица Вавилова должны стать привлекательными общественными пространствами, где можно комфортно прогуляться всей семьёй», – отметил в феврале мэр.

По плану, променад на правобережье станет аналогом пешеходной части проспекта Мира. Здесь также будут использованы новые стандарты и подходы к благоустройству, которые наработаны в Красноярске в последнее время. После преображения появятся дорожки из разных видов брусчатки, которая поделит пешеходную часть на участки. Вдоль проспекта проложат технический тротуар для удобного обслуживания газонов.

К уже существующим на участке деревьям добавят новые, а также цветущие кустарники, уложат дополнительные газоны. Для гуляющих установят новую, современную уличную мебель. В некоторых уголках она будет располагаться вдоль прогулочных дорожек, а в некоторых точках для скамеек обустроят дополнительные карманы и площадки.

Большие изменения ждёт и освещение. На участке появятся современные уличные и парковые фонари, а также элементы подсветки. Все коммуникации и провода будут убраны под землю. Оборудование и лампы будут светодиодными и энергосберегающими.

Променад будет доступен для маломобильных горожан. Плавные спуски к пешеходным переходам оформят брусчаткой и тактильной плиткой. По всем дорожкам можно будет беспрепятственно прокатить коляску, проехать на самокате или велосипеде.

Работы по преображению проспекта должны начаться уже в июле.

Напомним, что в 2022 году благоустроят 34 общественных пространства и отремонтируют 116 дворовых территорий на общую сумму 858 млн рублей.

«У нас запланировано благоустройство сразу трех набережных. Мы наконец-то начинаем благоустройство набережной в районе проспекта Ульяновский. Надеемся, что в ближайшие три года там наконец-то появится мост на остров Татышев, о котором местные жители говорят уже лет десять. Также мы закладываем более 100 млн рублей на благоустройство дворов, мы увеличили средства на инициативное бюджетирование, которое становится у жителей всё более популярным. В Покровском планируется благоустройство яблоневого сада, на месте которого когда-то хотели строить дом — но жители не позволили; потом хотели строить парковку — но жители снова не позволили. И вот, благодаря совместным усилиям с бизнесом, удалось заявиться на участие в инициативном бюджетировании — и в 2022 году проект яблоневого сада будет реализован», — рассказала заместитель председателя постоянной комиссии по городскому самоуправлению Елена Южакова.

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