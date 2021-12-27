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Последняя неделя 2021 года в Красноярске будет тёплой и снежной

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Красноярск
10:30 27 Декабря 2021
погода, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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Последняя неделя уходящего года в Красноярске будет тёплой и снежной. По прогнозам синоптиков, 28 декабря потеплеет до -14 градусов. Будет облачно и снежно, а ветер почти утихнет. 

В среду, 29 декабря, временами будет выглядывать солнце, и идти снег. Температура ожидается в пределах -15 градусов. Ветер усилится до 3-6 метров в секунду.

Самым тёплым днём станет 30 декабря. Ожидается потепление до -9 градусов, снегопад и несильный ветер. 

31 декабря будет пасмурно. Синоптики обещают -14 градусов и ветер – до 5 метров в секунду, с порывами до 11 м/с. В новогоднюю ночь похолодает до -23 градусов. 

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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