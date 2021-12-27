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Красноярка, укравшая детскую коляску, предстанет перед судом

Главная Общество
Красноярск
10:20 27 Декабря 2021
общество, красноярск, кража
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Жительница Свердловского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже детской коляски, которая стоила около 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что подозреваемая увидела возле подъезда женщину с ребенком и предложила помочь донести коляску до квартиры. Потерпевшая без всяких подозрений согласилась и попросила оставить ее в тамбуре подъезда. После того как злоумышленница помогла, пока хозяйка не видит, она взяла коляску и отнесла ее к знакомой. В будущем она намеревалась ее продать. Следователи изъяли похищенное имущество и вернули его законной владелице.

Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 21-летняя женщина, проживающая в соседнем доме. 

В отношении молодой женщины следственным отделом № 6 МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Свердловский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 5 лет лишения свободы.

Фото: ©РИА новости / Алексей Даничев 

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