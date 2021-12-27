За прошедшую неделю было составлено 97 протоколов о нарушении масочного режима

Специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии традиционно вышли на проверку соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания.

Специалисты смогли проверить 592 объекта, из них 473 объекта торговли, 13 предприятий общественного питания и 106 остановочных пунктов. В ходе осмотра были выявлены нарушения на 145 объектах. Участники рейдов провели около 650 бесед с горожанами, составили 97 протоколов.

За декабрь специалисты администрации города также провели 58 проверок в ТРЦ. Под особый контроль попали действия охранников, которые смотрят QR-коды посетителей. Сотрудникам дополнительно были сделаны замечания о необходимости проверки паспортов, чтобы избежать фактов фальсификации документов.

Красноярцы, предъявившие чужие QR-коды, могут быть привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. Аналогичные санкции применяются к людям, не носящим маски в общественных местах.

Фото: ©РИА новости / Александр Кряжев