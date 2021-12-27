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Пожарный из Красноярска протащил грузовик весом в 8 тонн на 50 метров и установил рекорд России

Главная Общество
Красноярск
10:00 27 Декабря 2021
красноярск, мчс, рекорд
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Пожарный из Красноярска Иннокентий Веселов в ручную протащил грузовик весом в 8 тонн на на 47,5 метра за 54 секунды и установил рекорд России, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Веселов занимает должность начальника караула пожарно-спасательной части №8. В свободное время он занимается тяжёлой атлетикой и добился в этом больших успехов. В 2019 году он выиграл Чемпионат России, а в апреле 2021 года стал самым сильным пожарным Красноярска. По его словам, рекорд – это результат долгих тренировок. Для этого он использовал собственное авто: ставил его на ручной тормоз и тащил сколько мог.

«Это гораздо сложнее, чем тащить грузовик, который не стоит на ручнике. В случае с грузовой машиной главное – стартовать, а потом просто разгонять. А если автомобиль стоит на стояночном тормозе, то каждый рывок – это новый старт, это гораздо тяжелее, ведь машину разогнать не получится», – пояснил пожарный.

Напомним, в августе Иннокентий Веселов протащил 65-тонный пассажирский «Boeing 737-800» на 17 метров и 6 сантиметров.

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