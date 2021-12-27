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Главные часы города будут поднимать новогоднее настроение красноярцам

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Красноярск
09:45 27 Декабря 2021
музыка, новый год, красноярск, общество
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С 27 декабря и до 14 января в традиционном формате на главной башне города прозвучат всеми известные новогодние песни. Мелодии будут сменять бой часов. Музыка будет звучать ежедневно с 09.00 до 21:00.

Красноярцы смогут услышать «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», марш  и «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик», «Happy New Year» группы «ABBA» и, конечно, «В лесу родилась ёлочка».

Расписание звучания мелодий:

09.00 – «Пять минут»;
12.00 – гимн Российской Федерации;
13.00 – «Happy New Year»;
14.00 – «Танец феи Драже»;
15.00 – «В лесу родилась ёлочка»;
16.00 – «Пять минут»;
17.00 –  «Марш из Щелкунчика»​;
18.00 –  «Happy New Year»;
19.00 – «Танец феи Драже»;
20.00 – «В лесу родилась ёлочка»;
21.00 – «Пять минут».

Напомним, что для Красноярска уже стало новогодней традицией включать праздничные песни. Аранжировку известных мелодий выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского.​

Фото: © архив Sibnovosti.ru 

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