Главные часы города будут поднимать новогоднее настроение красноярцам

С 27 декабря и до 14 января в традиционном формате на главной башне города прозвучат всеми известные новогодние песни. Мелодии будут сменять бой часов. Музыка будет звучать ежедневно с 09.00 до 21:00.
Красноярцы смогут услышать «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», марш и «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик», «Happy New Year» группы «ABBA» и, конечно, «В лесу родилась ёлочка».
Расписание звучания мелодий:
09.00 – «Пять минут»;
12.00 – гимн Российской Федерации;
13.00 – «Happy New Year»;
14.00 – «Танец феи Драже»;
15.00 – «В лесу родилась ёлочка»;
16.00 – «Пять минут»;
17.00 – «Марш из Щелкунчика»;
18.00 – «Happy New Year»;
19.00 – «Танец феи Драже»;
20.00 – «В лесу родилась ёлочка»;
21.00 – «Пять минут».
Напомним, что для Красноярска уже стало новогодней традицией включать праздничные песни. Аранжировку известных мелодий выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского.
Фото: © архив Sibnovosti.ru