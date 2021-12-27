Уникальная коллекция книг по экологии стала даром Норникеля Научной библиотеке СФУ

Лидер горно-металлургической промышленности России компания «Норильский никель» предоставил СФУ финансирование для покупки 50 актуальных научных книг от ведущих издательств мира, которые объединены в коллекцию «Sustainability: green design» («Устойчивое развитие: экологическое проектирование»).

В электронную коллекцию вошли книги по экологии, устойчивому развитию, изменению климата, декарбонизация и урбанизации. Все книги будут бессрочно доступны читателям Научной библиотеки СФУ на платформе EbscoHost, где для них уже открыт доступ к ряду других коллекции. Работать с изданиями можно будет как в стенах Научной библиотеки, так и удалённо.

«Каждая из книг интересна сама по себе, но собранные в единую коллекцию, они представляют собой бесценный кладезь знаний по одной из самых актуальных для человечества отраслей научного знания, - уверен проректор по научной работе Руслан Барышев. – Книги будут интересны самому широкому кругу читателей, но для университетских исследователей, в свете создания на базе СФУ первого климатического НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь», станут особенно полезны».

Он отметил, что приобретение данной книжной коллекции Норникелем и передача её в фонды библиотеки СФУ может стать первым «камнем» и основанием для учреждения специального выделенного книжного фонда Сибирского федерального университета и создания интеллектуальной платформы федерального уровня.

Директор Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель» Алексей Дьяченко: «Норникель и Сибирский федеральный университет уже много лет развивают партнёрство в разных направлениях. Это не только совместная работа в области подготовки кадров, но и проекты, имеющие культурную, историческую и научную значимость. Надеемся, что очередной этап этого сотрудничества и наш вклад в коллекцию библиотеки СФУ принесут научному сообществу существенную пользу».

«На мой взгляд, очень ценно, что одна из крупнейших промышленных компаний современности удерживает в фокусе своего внимания необходимость накопления и сохранения знаний. Надеюсь, появление такой коллекции будет способствовать воспитанию в новом поколении экологического мышления и желания строить будущее, где технологический прогресс, человек и природа развиваются в гармонии», - подчеркнул директор Библиотечно-издательского комплекса Иван Рудов.