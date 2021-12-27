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Как выглядеть молодо в любом возрасте?

Главная Общество
Красноярск
09:06 27 Декабря 2021
здоровье, технологии, красота, медицина
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Бытует мнение, что современный человек не может выглядеть плохо. Ведь качество и разнообразие того, что предлагается на рынке косметологии, поможет человеку с любым состоянием кожи независимо от возраста выглядеть хорошо. Конечно имеют значение и природные данные, но благодаря современным средствам и методикам ухода можно добиться колоссальных успехов. С каждым годом повышается эффективность процедур по омоложению лица и тела как женщин, так и мужчин. Ежедневно клиника эстетической медицины Total Charm помогает большому количеству людей вернуть молодость, цветущий внешний вид и уверенность в своей красоте.

Преимущества:

  • внедрение инноваций;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту и подбор процедур в зависимости от запроса;
  • лазерное оборудование относится к последним разработкам в сфере косметологии;
  • профессионализм коллектива;
  • нитевой лифтинг высокого уровня.

Как выглядеть свежо и ухоженно

Свежий внешний вид предполагает:

  • отсутствие отечности;
  • румянец;
  • упругость кожи;
  • достаточную наполненность влагой;
  • отсутствие высыпаний, шелушений, чрезмерной сухости или жирности кожных покровов.

Плохая экология, постоянные стрессы, вредные привычки, хроническое переутомление способствует ухудшению внешнего вида и появлению ранних признаков старения даже у молодых людей.

Для того чтобы выглядеть привлекательно, стоит соблюдать некоторые, простые на первый взгляд, правила:

  • режим работы и отдыха;
  • достаточное количество сна;
  • ежедневный уход;
  • регулярное посещение косметолога;
  • правильное питание;
  • стабильное эмоциональное состояние;
  • физические нагрузки;
  • достаточное пребывание на свежем воздухе.

Нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг поможет каждому желающему выглядеть молодо. Данная процедура предполагает создание так называемого каркаса из армирующих нитей, который подтягивает лицо и борется с опущением уголков рта, глаз, со впалостью щек и обвисанием, со вторым подбородком и другими несовершенствами.

Подготовка не требуется. Процедура является малотравматичной.

Нити изготавливаются из таких материалов:

  • полипропилен не рассасывается, может поддерживать до семи лет;
  • полимолочная кислота сохраняет каркас до двух лет, рассасывается, провоцирует выработку собственного коллагена.

Гармония души и тела, принятие жизненных ситуаций, стрессоустойчивость, желание двигаться вперед  и внедрение инноваций косметологии в свою жизнь помогут выглядеть на сто процентов в любом возрасте.

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