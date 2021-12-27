Как выглядеть молодо в любом возрасте?

Бытует мнение, что современный человек не может выглядеть плохо. Ведь качество и разнообразие того, что предлагается на рынке косметологии, поможет человеку с любым состоянием кожи независимо от возраста выглядеть хорошо. Конечно имеют значение и природные данные, но благодаря современным средствам и методикам ухода можно добиться колоссальных успехов. С каждым годом повышается эффективность процедур по омоложению лица и тела как женщин, так и мужчин. Ежедневно клиника эстетической медицины Total Charm помогает большому количеству людей вернуть молодость, цветущий внешний вид и уверенность в своей красоте.

Преимущества:

внедрение инноваций;

индивидуальный подход к каждому клиенту и подбор процедур в зависимости от запроса;

лазерное оборудование относится к последним разработкам в сфере косметологии;

профессионализм коллектива;

нитевой лифтинг высокого уровня.

Как выглядеть свежо и ухоженно

Свежий внешний вид предполагает:

отсутствие отечности;

румянец;

упругость кожи;

достаточную наполненность влагой;

отсутствие высыпаний, шелушений, чрезмерной сухости или жирности кожных покровов.

Плохая экология, постоянные стрессы, вредные привычки, хроническое переутомление способствует ухудшению внешнего вида и появлению ранних признаков старения даже у молодых людей.

Для того чтобы выглядеть привлекательно, стоит соблюдать некоторые, простые на первый взгляд, правила:

режим работы и отдыха;

достаточное количество сна;

ежедневный уход;

регулярное посещение косметолога;

правильное питание;

стабильное эмоциональное состояние;

физические нагрузки;

достаточное пребывание на свежем воздухе.

Нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг поможет каждому желающему выглядеть молодо. Данная процедура предполагает создание так называемого каркаса из армирующих нитей, который подтягивает лицо и борется с опущением уголков рта, глаз, со впалостью щек и обвисанием, со вторым подбородком и другими несовершенствами.

Подготовка не требуется. Процедура является малотравматичной.

Нити изготавливаются из таких материалов:

полипропилен не рассасывается, может поддерживать до семи лет;

полимолочная кислота сохраняет каркас до двух лет, рассасывается, провоцирует выработку собственного коллагена.

Гармония души и тела, принятие жизненных ситуаций, стрессоустойчивость, желание двигаться вперед и внедрение инноваций косметологии в свою жизнь помогут выглядеть на сто процентов в любом возрасте.