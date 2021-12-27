Как выглядеть молодо в любом возрасте?

Бытует мнение, что современный человек не может выглядеть плохо. Ведь качество и разнообразие того, что предлагается на рынке косметологии, поможет человеку с любым состоянием кожи независимо от возраста выглядеть хорошо. Конечно имеют значение и природные данные, но благодаря современным средствам и методикам ухода можно добиться колоссальных успехов. С каждым годом повышается эффективность процедур по омоложению лица и тела как женщин, так и мужчин. Ежедневно клиника эстетической медицины Total Charm помогает большому количеству людей вернуть молодость, цветущий внешний вид и уверенность в своей красоте.
Преимущества:
- внедрение инноваций;
- индивидуальный подход к каждому клиенту и подбор процедур в зависимости от запроса;
- лазерное оборудование относится к последним разработкам в сфере косметологии;
- профессионализм коллектива;
- нитевой лифтинг высокого уровня.
Как выглядеть свежо и ухоженно
Свежий внешний вид предполагает:
- отсутствие отечности;
- румянец;
- упругость кожи;
- достаточную наполненность влагой;
- отсутствие высыпаний, шелушений, чрезмерной сухости или жирности кожных покровов.
Плохая экология, постоянные стрессы, вредные привычки, хроническое переутомление способствует ухудшению внешнего вида и появлению ранних признаков старения даже у молодых людей.
Для того чтобы выглядеть привлекательно, стоит соблюдать некоторые, простые на первый взгляд, правила:
- режим работы и отдыха;
- достаточное количество сна;
- ежедневный уход;
- регулярное посещение косметолога;
- правильное питание;
- стабильное эмоциональное состояние;
- физические нагрузки;
- достаточное пребывание на свежем воздухе.
Нитевой лифтинг
Нитевой лифтинг поможет каждому желающему выглядеть молодо. Данная процедура предполагает создание так называемого каркаса из армирующих нитей, который подтягивает лицо и борется с опущением уголков рта, глаз, со впалостью щек и обвисанием, со вторым подбородком и другими несовершенствами.
Подготовка не требуется. Процедура является малотравматичной.
Нити изготавливаются из таких материалов:
- полипропилен не рассасывается, может поддерживать до семи лет;
- полимолочная кислота сохраняет каркас до двух лет, рассасывается, провоцирует выработку собственного коллагена.
Гармония души и тела, принятие жизненных ситуаций, стрессоустойчивость, желание двигаться вперед и внедрение инноваций косметологии в свою жизнь помогут выглядеть на сто процентов в любом возрасте.