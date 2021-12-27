27 декабря
Красноярск
погода -18 °C
73.19
 
€ 82.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Подросток из Железногорска добровольно отдал мошеннику 5 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
09:20 27 Декабря 2021
мошенники, красноярск, общество, полиция
версия для печати Ico_print

Жительница Железногорска обратилась в дежурную часть полиции с просьбой найти мошенника, который обманным путем забрал у ее 13-летнего сына пять тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе беседы с потерпевшими узнали, что заявительница и ее супруг договорились со своим ребенком о том, что будут периодически пополнять электронный кошелек, с которого мальчик сможет снимать небольшую сумму денег. Подросток на выделенные ему деньги периодически приобретал виртуальную валюту для компьютерной игры.

В начале декабря в интернете мальчик увидел объявление о продаже внутриигровой валюты с большой скидкой. Школьник решил, что удача улыбнулась ему и вступил в переписку с автором объявления. Потерпевший не задумываясь перевел деньги на указанные мошенником счета. Сумма составляла чуть больше 5 тысяч рублей. Однако, после оплаты он увидел, что количество его виртуальных денег не изменилось. Попытки снова связаться с продавцом оказались безрезультатны, так как мальчика просто заблокировали. Поняв, что что-то не так подросток обратился в службу техподдержки игры, однако там ему порекомендовали обратиться в полицию.

Дознавателями МУ МВД России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напоминаем, что в интернете необходимо быть предельно осторожными и несколько раз проверять кому вы переводите деньги.

Фото: ©24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Уникальная коллекция книг по экологии стала даром Норникеля Научной библиотеке СФУ

Уникальная коллекция книг по экологии стала даром Норникеля Научной библиотеке СФУ

27 Декабря 2021 г.
Норникель профинансировал покупку 50 актуальных научных книг
Новости Красноярска: Инженеры, на старт: устройства и приборы первокурсников CDIO прошли испытания

Инженеры, на старт: устройства и приборы первокурсников CDIO прошли испытания

27 Декабря 2021 г.
«Инженерный старт» — это ежегодные соревнования первокурсников
Новости Красноярска: Сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота около 400 граммов наркотиков

Сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота около 400 граммов наркотиков

27 Декабря 2021 г.
Наркотические средства были растительного происхождения
Новости Красноярска: В Красноярском воздухе зафиксировали превышение количества вредных веществ

В Красноярском воздухе зафиксировали превышение количества вредных веществ

26 Декабря 2021 г.
Режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать до 27 декабря
Новости Красноярска: Элина Пан из Красноярского края дошла до финала шоу «Голос» на Первом канале

Элина Пан из Красноярского края дошла до финала шоу «Голос» на Первом канале

26 Декабря 2021 г.
В полуфинале Элина соревновалась в пении с вокалистом из Саранска Вячеславом Явкиным
Новости Красноярска: На новогоднем флешмобе в Красноярске собралось 465 автомобилей

На новогоднем флешмобе в Красноярске собралось 465 автомобилей

26 Декабря 2021 г.
Изначально ожидалось участие 250 автомобилистов
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

23 Декабря 2021 г.
Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты
Новости Красноярска: Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

22 Декабря 2021 г.
Магазин поджог рабочий
Новости Красноярска: Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

24 Декабря 2021 г.
Карту лучших локаций подготовили Sibnovosti.ru
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru