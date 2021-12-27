Подросток из Железногорска добровольно отдал мошеннику 5 тысяч рублей

Жительница Железногорска обратилась в дежурную часть полиции с просьбой найти мошенника, который обманным путем забрал у ее 13-летнего сына пять тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе беседы с потерпевшими узнали, что заявительница и ее супруг договорились со своим ребенком о том, что будут периодически пополнять электронный кошелек, с которого мальчик сможет снимать небольшую сумму денег. Подросток на выделенные ему деньги периодически приобретал виртуальную валюту для компьютерной игры.

В начале декабря в интернете мальчик увидел объявление о продаже внутриигровой валюты с большой скидкой. Школьник решил, что удача улыбнулась ему и вступил в переписку с автором объявления. Потерпевший не задумываясь перевел деньги на указанные мошенником счета. Сумма составляла чуть больше 5 тысяч рублей. Однако, после оплаты он увидел, что количество его виртуальных денег не изменилось. Попытки снова связаться с продавцом оказались безрезультатны, так как мальчика просто заблокировали. Поняв, что что-то не так подросток обратился в службу техподдержки игры, однако там ему порекомендовали обратиться в полицию.

Дознавателями МУ МВД России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напоминаем, что в интернете необходимо быть предельно осторожными и несколько раз проверять кому вы переводите деньги.

Фото: ©24.мвд.рф